Il Cantante mascherato 2, chi si nasconde dietro le otto maschere rimaste in gara. Ambra, Zenga, Fogli e altri vip: i nomi che si fanno per i concorrenti

30 gennaio 2021 a

Il Cantante mascherato 2, la esce di scena una maschera (Baby Alieno) ma chi si nasconderà dietro le otto che rimangono in gara? Dopo la prima puntata della trasmissione di Rai1 andata in onda venerdì 29 gennaio 2021, non si brancola più nel buio. Ci sono indizi sui concorrenti, più di una ipotesi certo, forniti dai componenti la giuria. Giudici vip, certo e anche "popolari".

Dietro il Baby Alieno che lascia il programma c'erano quattro vip: i Ricchi e Poveri. Dopo le esibizioni vediamo maschera per maschera chi potrebbe celarsi dietro ogni maschera. Indizi e supposizioni maschera per maschera.

LA PECORELLA Gli indizi ci portano a "una maschera molto alta. Personaggio forse romantico o forse per niente romantico: ci sono i fiori, è rosa, c'è il ventaglio. Che vuol dire questo? Che potrebbe essere una donna, ma non è detto". Gli investigatori nel pubblico, Flavio Insinna e Patty Pravo in giuria ipotizzano si possa trattare di Francesca Fialdini. Per Caterina Balivo è Loretta Goggi, mentre Costantino azzarda Pierluigi Diaco. Per Francesco Facchinetti è Manuela Arcuri.



IL LUPO "È un guerriero dagli occhi glaciali. Il lupo è solitario, ma spesso sta anche in branco. È un guerriero, ma è anche un animale furbo. Cosa prevale, la furbizia o l'aspetto guerriero?", dicono gli indizi. Per il pubblico, Patty Pravo e Insinna, dietro la maschera si nasconde Gigi D'Alessio, Francesco Facchinetti ipotizza l'ex Pooh Riccardo Fogli. Insinna sospetta anche Sal Da Vinci. Costantino Della Gherardesca va su Coez. Balivo ancora su Fogli,



L'ORSETTO L''indizio centrale è il seguente: "è il nostro peluches di quando eravamo bambini, che usavamo per consolarci. È divertente e rassicurante allo stesso tempo". Caterina Balivo sospetta Gilles Rocca, mentre Costantino addirittura pensa a una donna, ovvero Cristina D'Avena. Flavio Insinna invece va verso Sergio Friscia, mentre Patty Pravo è d'accordo con Della Gherardesca. Francesco Facchinetti è convinto: Valentino Rossi.



IL GATTO "E' forse l'animale più amato dai social, ma è un felino che graffia e fa anche male. Non prendertela mai con un gatto arrabbiato. Non è affatto il giocattolone che potrebbe sembrare" secondo l'indizio. Per Patty Pravo è Francesco Sarcina, mentre Flavio Insinna ipotizza Giampiero Ingrassia. Francesco Facchinetti dice Clementino, mentre Costantino della Gherardesca ipotizza un uomo, Filippo Timi e Guglielmo Scilla. Caterina Balivo fa il nome di Francesco Monte.

IL PAPPAGALLO Il primo indizio: "è molto, estremamente, elegante. È un dandy dell'800, ma è anche un animale intelligente: il pappagallo parla. Non solo ripete, ma riesce anche a dire la cosa giusta al momento giusto. Ha un profondo acume: non è solo bellezza e piume, c'è profondità". Per Francesco Facchinetti si tratta di Morgan, mentre Caterina Balivo punta su Simone Annichiarico. Patty Pravo va invece su Christian De Sica e Flavio Insinna dice Alessandro Preziosi. Costantino Della Gherardesca pensa si tratti di Alessandro Gassman.



LA GIRAFFA Indizio numero uno: "E' molto alta, ma questo non vuol dire niente. Ha un collo molto alto, quindi questo ti cambia la proporzione". Facchinetti spara Rita Pavone, mentre Flavio Insinna punta su Vladimir Luxuria. Costantino Della Gherardesca dice Orietta Berti. Patty Pravo va su Ambra Angiolini, mentre Caterina Balivo ipotizza Donatella Rettore.

LA TIGRE AZZURRA La Tigre azzurra: "è zen, vestita con una corazza. È un personaggio misterioso: la tigre, maschio o femmina, non ha differenze". Costantino della Gherardesca ci vede Guè Pequeno, mentre Flavio Insinna punta su Max Giusti. Francesco Facchinetti Walter Zenga. Per Patty Pravo invece si tratta di Gianluca Guidi, mentre Caterina Balivo va su Max Tortora.



LA FARFALLA "E' eterea, elegante, sexy. Molto molto sexy. Allo stesso tempo è un insetto curioso, che si trasforma: non nasce farfalla, ma bruco", è il primo indizio. Patty Pravo ipotizza Antonella Ruggiero, Insinna immagina Jo Squillo. Caterina Balivo azzarda Sabrina Salerno. Della Gherardesca invece si butta su Simona Ventura. Francesco Facchinetti vira su Silvia Mezzanotte.



