Grande Fratello Vip 5, il triangolo tra Parietti, Ruta e Delon: vince lo scontro Maria Teresa

Il triangolo Maria Teresa Ruta, Alba Parietti e Alain Delon è stato abilmente cavalcato da Alfonso Signorini nella puntata del Grande Fratello Vip 5. Un episodio, quello del 1991, in cui Ruta sembra aver "rubato" Delon a una serata con Alba.

Così con la mamma di Francesco Oppini fuori dalla casa, Maria Teresa esce fuori per incontrarla: "Sei molto bella e hai grande carattere, la cosa che non mi piace di te è quella che per elevare te cerchi di abbassare un'altra. Lo hai fatto anche con Matilde. Abbiamo tutte e due 120 anni ora stare a recriminare un posto a tavola ..." dice dura l'Alba nazionale. Maria Teresa sorride, non vuole fare polemica ma risponde con garbo. Anche perché lei è dalla parte della ragione: la serata poi l'hanno trascorsa insieme l'attore francese e l'ex conduttrice della Domenica Sportiva. "Non mi va che passa il messaggio che ti ho rubato il posto" insiste Alba, "ricordo ti ha fatto sedere lui vicino" ripiega Maria Teresa. Che alla fine ne usce "vincente" con intelligenza e un bel sorriso stampato sul viso. Stavolta niente lacrime dopo le tante versate nella casa.

Nella precedente puntata del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta aveva ricordato un aneddoto legato a Miss Italia 1991 e al presidente di giuria Alain Delon: “Lui mi voleva seduta al suo fianco a cena. Io sono andata a cambiarmi e a profumarmi e nel frattempo una collega si era seduta al mio posto. Non dirò chi è le collega… Va bene, era la mamma di Francesco. Mi siedo a un altro tavolo, ma lui dopo mi ha chiesto di andare a bere qualcosa”. La mamma di Francesco è Alba Parietti e ha immediatamente risposto sui social, smentendo la versione della collega: “La fantasia di Maria Teresa Ruta è molto divertente ma molto fantasiosa”.

