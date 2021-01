Zenga, duro confronto tra Walter e Andrea al Grande Fratello Vip. Il portiere: "Quando esci ci vediamo e parliamo da uomo a uomo"

29 gennaio 2021 a

Al Grande Fratello Vip 5 confronto tra Walter Zenga e il figlio Andrea. Aspro, perché entrambi restano sulle proprie posizioni, ma poi l'intervento di Signorini li aiuta e i due si danno appuntamento per un confronto fuori dalla casa.

Negli ultimi tredici anni Walter Zenga e suo figlio Andrea non hanno più avuto rapporti. "Non c'è mai stato e non mi manca. Non ho mai avuto ricordi d'infanzia di mio padre" è l'accusa cavalcata da Zenga jr in queste settimana nella casa più spiata d'Italia. Per la prima volta parla della situazione proprio Walter - ex portiere di Inter, Sampdoria e Nazionale - ospite del GF Vip. "Ho letto di una guerra, io ho solo subito. Non ho fatto alcuna guerra. Sono qui per chiarire. Poi una volta uscito da qui spero che, da uomo, mi voglia incontrare e capire. Ho lavorato all'estero per tanti, faccio l'allenatore. Nei rapporti però bisogna essere leali e corretti" arringa l'Uomo Ragno che per tre anni, a cavallo degli anni Novanta, è stato il miglior portiere del mondo. "Io non ho tirato fuori il problema, ne avrei fatto a meno e preferito che la questione non fosse diventata di dominio pubblico e cavalcata dai social". ha aggiunto l'ex portierone che da allenatore nell'ultima esperienza avuta, ha allenato il Cagliari. Andrea, prima di sapere della presenza del padre, spiega: "Mi dispiace se in questi giorni, dopo che ne ho parlato, abbia avuto dei problemi. Un confronto? Preferirei farlo fuori ma capisco che, se tirato in ballo, possa esserci in qualsiasi momento".

"Ho grande rispetto di te e di quello che dici. Mai avuto gli insulti che prendo ora nella mia vita. La verità è quella che viene raccontata. Tu ora sei un uomo. I ricordi d'infanzia io ce li ho. Per una persona separata non è semplice. Io mi prendo le responsabilità, ma anche tu perché sei un uomo. Io ci sono sempre stato. Quando esci ci vediamo, dove vuoi e parliamo da uomo a uomo. E la decisione la prendiamo insieme" dice Walter. "Io non ho mai chiuso le porte" risponde Andrea. "Tu non mi hai mai mandato neanche un messaggio" continua Walter. Il confronto è complicato perché tutti e due restano sulle proprie posizioni. "Non hai mai avuto voglia di conoscere la mia vita, ma se continuiamo così non ne usciamo più..." prova Andrea a conciliare. "Sul passato non possiamo più agire. Sei grande e maggiorenne" ribadisce Walter. "Apprezzo la tua voglia di vederci fuori da qui, ma servono i fatti" chiosa Andrea. Allora interviene Alfonso Signorini: "Walter è venuto fino a qui, ha fatto un passo nei tuoi confronti. Partite da qui per ricostruire il rapporto". Intervento risolutivo. I due si sorridono e il primo passo di avvicinamento è compiuto.

