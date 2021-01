Il Cantante mascherato 2, "Valentino Rossi è l'orsetto". Gli indizi portano al vip impensabile

29 gennaio 2021 a

a

a

Il Cantante mascherato 2. Si potrebbe nascondere un vip impensabile dietro la maschera dell'orsetto. E' il secondo a presentarsi nella trasmissione di esordio su Rai1 di venerdì 29 gennaio 2021. E c'è Francesco Facchinetti dice si tratti di Valentino Rossi, il campione del mondo di motociclismo. Per prima però appare la farfalla.

"Chi canta dietro la maschera?", dice Milly Carlucci. Antonella Ruggiero o Donatella Rettore. Flavio Insinna domanda: "Sapeva già di ballare così bene? E sto cercando di pensare. Un'artista completa ma non ce l'ho una risposta, secondo me Jo Squillo." Caterina Balivo: "Secondo me è la sua compagna di viaggio di Sanremo, sinuosa e sa stare sul palco. Secondo me è Sabrina Salerno, canta lei sotto la maschera."

Eccolo Costantino della Gherardesca: "Pensavo ad un uomo all'inizio, Poi a una donna molto sicura di sè. Una donna con i tacchi, non una cantante ma una conduttrice televisiva: Simona Ventura."

Roberto Facchinetti è esplicito: "Quella che canta è una grande cantante: Silvia Mezzanotte, non è Antonella Ruggiero.." Riferimento ai Matia Bazar.

Poi arriva l'orsetto. Grande performance canora. "E' uno bellissimo che ha scelto una maschera che fa tenerezza, secondo me è uno con i muscoli che ha scetlo di essere agile. Gilles Rocca".

Per Costantino è una donna: "Cristina D'Avena". Per Flavio Insinna si tratta addirittura di Elettra Lamborgini. Poi si esprime Patty Pravo: "Io sono con lui, secondo me è Cristina D'Avena".

Ecco cosa dice Francesco Facchinetti: "Mi piace spararle, lì dietro c'è il grande Valentino Rossi, il grande Vale nazionale". E Milly rincara: "mI piace questa idea".

Una idea che va verificata anche se "ciuffo Facchinetti " attizza l'idea che un grande campoione possa partecipare a una trassmissione così. C'è davvero Valentino Rossi dietro quella maschera? Lo sapremo nelle cinque puntate del programma di Rai1 che è appena iniziato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.