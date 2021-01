Francesco Facchinetti, il dj belle donne e successi ora popolare col Cantante Mascherato

29 gennaio 2021 a

Francesco Facchinetti sempre sulla cresta dell'onda. L'ultima apparizione di Dj Francesco (è il figlio di Roby Facchinetti tastierista dei Pooh) come componente della giuria de Il cantante mascherato 2 che su Rai1 lo ha visto confermato nel programma di Milly Carlucci.

Un personaggio amato che si è fatto strada negli anni, popolare sia in tv che nei social e anche alla radio. Francesco Facchinetti è nato a Milano i 5 maggio del 1980. Sin da piccolo si avvicina alla sua grande passione, ovvero la musica. All’età di 15 anni inizia a fare il dj e lavora per alcuni noti locali di Milano prima di entrare nell’orbita di Claudio Cecchetto.

Prova, poi, l’avventura come cantante con il nome proprio di Dj Francesco, senza ombra di dubbio il suo più grande successo è La Canzone del Capitano.

Hanno riscosso un buon consenso anche altri suoi brani come Salta e Francesca. Con il suo album Bella di padella ottiene il doppio disco di platino.

Insieme al padre, inoltre, sale anche sul palco del Festival di Sanremo, con la canzone Vivere normale. Chiusa questa parentesi si lancia nel mondo della televisione partecipando al reality l’Isola dei famosi.

Dal 2008 e per alcune stagioni è alla guida del talent X Factor e insieme a Belen Rodriguez condute Ciak…si canta.

Nel 2015 partecipa a The Voice of Italy come coach insieme al padre e per i due anni seguenti presenta Miss Italia, lavorando anche insieme a Diletta Leotta. Il 2017 è l’anno dell’esperienza a Eccezionale Veramente in onda su La7.

La vita privata di Francesco Facchinetti ha sempre attratto molti fan. Dal 2004 al 2006 è stato fidanzato con Aida Yespica, conosciuta proprio sull’Isola dei Famosi. Dal 2010 al 2012 è stato insieme ad Alessia Marcuzzi ed entrambi sono diventati genitori di Mia nata nel 2011. Nel 2014 si è sposato con Wilma Faissol con la quale ha due figli: Leone e Lavinia Angelica Catherine. Poco prima del via de Il Cantante mascherato 2, Francesco ha lanciato un tweet "Belli capelli e ricciolina d’oro vi salutano" che trovate qui sotto.

