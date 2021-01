C'è posta per te, Nicolò Zaniolo e la madre Francesca Costa ospiti di Maria De Filippi con Gianni Morandi | Video

29 gennaio 2021 a

Anticipazioni della puntata di domani, sabato 30 gennaio 2021 della trasmissione C'è posta per te su Canale 5. Il programma di Maria De Filippi vivrà il suo quarto appuntamento della stagione, una partenza nel segno del successo di pubblico e anche domani è prevista una puntata ricca di ospiti vip e storie che terranno col fiato sospeso i telespettatori.

Sui canali social, dove vengono mostrati dei mini-clip, sono stati annunciati gli ospiti he saranno Gianni Morandi, Nicolò Zaniolo e la madre Francesca Costa.

Nicolò Zaniolo e la madre Francesca Costa saranno quindi grandi protagonisti di C'è posta per te e nell'account ufficiale della trasmissione della rete ammiraglia Mediaset si legge che "Il centrocampista della Roma e della Nazionale Nicolò Zaniolo, insieme alla sua mamma Francesca, saranno una delle sorprese della quarta puntata". Il calciatore, finito di recente al centro del gossip per l'indiscrezione sulla presunta relazione con Madalina Ghenea, torna quindi davanti alle telecamere. Con lui la madre Francesca Costa. Classe 1977, popolarissima sui social con 397 mila follower su Instagram.

Gianni Morandi, anche lui annunciato sull'account del programma, è diventato un re di Facebook. Maneggia bene i social e, manco a dirlo, resiste agli anni stando al passo con i tempi con le sue canzoni nuove, oltre che per i pezzi cult. Gianni sa tenere il palco e sarà il grande mattatore, annunciato, di questo sabato sera su Canale 5.

In questa quarta puntata di C'è posta per te, Gianni Morandi - a quanto è stato possibile apprendere - farà una sorpresa a una persona che è cresciuta emozionandosi con le sue canzoni. Ci sarà di sicuro da emozionarsi. Non resta che vedere che cosa succederà domani sera e occhio all'orario: il programma di Maria De Filippi - regina degli ascolti del sabato sera - comincia alle ore 21.15.

