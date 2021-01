Oroscopo del Corriere di sabato 30 gennaio 2021: segno per segno le previsioni per i segni zodiacali

29 gennaio 2021 a

Oroscopo del Corriere di venerdì 29 gennaio 2021. Le previsioni per la giornata dei segni zodiacali. Ecco cosa dicono le stelle.

ARIETE

Prenditi una pausa dalla tua routine quotidiana. Il mondo girerà senza di te per un giorno, quindi stacca la spina per un po' senza problemi.

TORO

Tutto scorre a tuo favore e dovresti provare un grande piacere quando sei in compagnia. Qualcosa ti farà perdere la cognizione del tempo.

GEMELLI

Non cercare risposte oggi perché probabilmente finirai per sentirti frustrato. Forzare la tua volontà sugli altri non ti porterà benefici.

CANCRO

Lascia che il tuo lato infantile esca fuori oggi e fatti guidare dai tuoi sogni. Goditi le conversazioni spensierate con gli amici sugli ultimi film.

LEONE

Andare avanti con idee e sogni invece che con impegni e risposte: ecco l’obiettivo di oggi. Mettete in discussione le cose e interrogatevi sui fatti.

VERGINE

Forse troverai il pezzo mancante di un puzzle su cui stai lavorando da tempo. Le risposte possono essere impercettibili, ma ci sono.

BILANCIA

Le cose potrebbero sembrare surreali oggi, quindi non prendere troppo sul serio le chiacchiere degli altri. Piuttosto condividi i tuoi sogni.

SCORPIONE

Potresti avere difficoltà ad adottare un approccio realistico nei confronti delle tue emozioni oggi. Una questione delicata potrebbe attanagliarti.

SAGITTARIO

Metti in dubbio la validità di tutto ciò con cui sei in conflitto oggi. Potresti scoprire che le persone agiscono sulla base di informazioni incomplete.

CAPRICORNO

La salute di un amico o di un familiare lontano oggi potrebbe destare qualche preoccupazione. La mancanza di contatto con questa persona non aiuta.

ACQUARIO

La giornata di oggi potrebbe essere alquanto confusa per te e chi ti circonda. Ti senti tentato di agire, ma alcuni pezzi sembrano mancare.

PESCI

Sii la stella del tuo film e sii orgoglioso del ruolo che svolgi. Potresti trovarti ad affrontare molti personaggi diversi, a seconda dell'umore del momento.

