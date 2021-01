Stasera in tv 29 gennaio, su Rete 4 c'è Quarto Grado: il caso dei coniugi di Bolzano e il giallo della morte di Rosina Carsetti

29 gennaio 2021 a

Stasera in tv, venerdì 29 gennaio, su Rete 4 classico appuntamento con Quarto Grado. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che mette al centro dell'attenzione thriller e gravi episodi di cronaca nera. Il talk è alle ore 21.25 e questa sera la trasmissione si concentrerà in particolare sul caso dei coniugi di Bolzano, Peter Neumair e Laura Perselli. Sono scomparsi dal 4 gennaio ma la scorsa notte c'è stato il colpo di scena. E' finito in manette Benno, il figlio della coppia che era indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Il trentenne si è costituito nella caserma dei carabinieri anche se stando a quanto è filtrato, non ha confessato il delitto. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, insieme agli ospiti cercheranno di entrare meglio in questa vicenda che da settimane è al centro della cronaca nera italiana.

Ovviamente non è l'unico argomento di cui si occuperà Quarto Grado. Ancora una volta massima attenzione sul giallo della morte di Rosina Carsetti, la 78enne che è stata trovata senza vita nella sua villetta di Montecassiano (in provincia di Macerata) durante la vigilia di Natale. Dai primi risultati dell'autopsia è emerso che la donna aveva 14 costole fratturate ed è stata letteralmente massacrata. I familiari negano ogni accusa e sostengono che sia stata vittima di una rapina finita male, ma Arianna, Enrio ed Enea Orazi e cioè figlia, marito e nipote della anziana sono indagati.

Nei giorni scorsi sono stati convocati in ospedale dove è avvenuta l'esatta misurazione del loro peso. Gli inquirenti volevano verificare eventuali compatibilità con i segni di schiacciamento sulla donna? Tra l'altro la signora Rosina oltre alle 14 costole, ha riportato anche la frattura di una clavicola e sarebbe morta per asfissia. Sembra inoltre che ulteriori indicazioni arrivino dai cellulari della figlia Arianna e del nipote Enea da cui risulterebbero cancellati diversi dati. Stasera Gianluigi Nuzzi farà di nuovo il punto e aggiornerà i telespettatori sulla vicenda.

