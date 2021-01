Caterina Balivo, l'amore per Guido Maria e i due figli. La precedente relazione e il terzo posto a Miss Italia

29 gennaio 2021 a

Debutto da giudice per Caterina Balivo. La conduttrice e show girl farà infatti parte da stasera, venerdì 29 gennaio, della giuria del "Cantante Mascherato" il talent game show condotto da Milly Carlucci.

Balivo così torna in tv dopo aver detto addio momentaneamente ai suoi programma del pomeriggio in Rai:"Sono contenta di tornare su Rai1 dove tutto è partito nel 1999. Ero la valletta di Milly nel 2000. Lasciare Vieni da Me è stata una mia scelta. Adesso dico sì al Cantante Mascherato perché ho voglia di divertirmi e divertire”.

Classe 1980, nata a Napoli ma originaria di Aversa, la conduttrice campana a 19 anni arriva terza a Miss Italia per poi diventare valletta della storica trasmissione "Scommettiamo che?" in onda sulla Rai. Poi inviata di Carlo Conti nel programma "I raccomandati". nel 2003 conduce "Uno Mattina" diventando così una dei volti più noti del talk show di Rai1. Dal 2013 e per sei anni conduce "Detto Fatto" prima di approdare a "Vieni da me". Ora il ruolo di giudice a il "Cantante Mascherato". Una partecipazione che ha scatenato qualche polemica: alcuni haters l'hanno accusata di non essere sincera sull'addio alla trasmissione "Vieni da Me". Una scelta che lei rivendica mentre alcuni dei suoi followers hanno un parere completamente diverso. La vita privata: Balivo è attualmente sposata con il manager Guido Maria Brera, con il quale ha avuto due figli, Guido Alberto e Cora. Prima di lui aveva avuto una relazione importante con Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico. Su Instagram vanta quasi un milione e mezzo di followers e in generale è molto social. Tempo fa ha raccontato di essere stata in analisi per un lungo periodo. Nel 2018 ha scritto il libro: “Gli uomini sono come le lavatrici” ed è anche giornalista pubblicista (ha collaborato con il Corriere di Caserta).

