Umbria, Lotto: maxi vincita a Spoleto. Cinquina da 612 mila euro. Caccia al fortunato giocatore

Questa volta il Lotto ha baciato l'Umbria e lo ha fatto in maniera quasi esagerata. In una ricevitoria di Spoleto, in provincia di Perugia, un fortunatissimo giocatore è riuscito a centrare una cinquina che è valsa una somma incredibile: più di 600 mila euro. Per l'esattezza sono 612.450 stando alle comunicazioni ufficiali, riportate anche dall'agenzia Agripronews. Il fortunato giocatore avrebbe puntato 3 euro e indovinato una cinquina estremamente particolare: 26 - 27 - 28 - 66 - 68. I numeri sono stati giocati su tutte le ruote. Decisiva è stata quella di Roma dove sono usciti tutti e cinque e con il seguente ordine 68 - 26 - 66 - 27 - 28.

Il tutto nell'estrazione di giovedì 28 gennaio. La scheda è stata giocata al bar Kiss di San Giovanni di Baiano. E quando nella ricevitoria i titolari si sono accorti dell'incredibile vincita che era stata centrata, sono rimasti senza fiato, a partire dal titolare Leopoldo Franchetti (nella foto). Ovviamente non è noto il volto del fortunatissimo scommettitore che sicuramente nei prossimi giorni non ci penserà due volte prima di inviare champagne nel punto vendita dove ha giocato i numeri che dopo le estrazioni ora fanno lievitare il suo conto in banca.

Ci sono state vincite importanti anche in altre zone d'Italia, anche se non a questo livello. In Toscana, a Grosseto, un fortunato giocatore ha vinto 52 mila 500 euro, mentre a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, la Dea Bendata ha consegnato ad un altro scommettitore 32 mila euro. Le giocate vincenti dell'intero concorso sono state nel complesso 191 mila e in tutto il Paese sono stati assegnati premi per 6.7 milioni di euro. Domani, sabato 30 gennaio, nuovo assalto ai numeri. Grande attenzione in particolare sul 37 che manca dalla ruota di Napoli ormai da 144 estrazioni. Il secondo ritardatario è l'1, sempre su Napoli: 109 concorsi. Il terzo è invece il 5 su Venezia, 98 estrazioni di assenza.

