Il Cantante mascherato 2, gli indizi sui concorrenti vip nascosti sotto le nove maschere

Ci siamo. Parte stasera, venerdì 29 gennaio 2021, la nuova edizione (è la seconda), de Il Cantante mascherato. Appuntamento su Rai1 alle ore 21.30 con nove nuove maschere e un cast rinnovato per la giuria. Milly Carlucci resta l'anima oltre che la conduttrice di un format che lo scorso anno, all'esordio, ha sbancato. Tanto che per questa seconda edizione è prevista una puntata in più (cinque anziché quattro). Bisognerà capire chi si nasconde sotto la maschera, un vip i cui indizi sono la voce (canterà ma in maniera camuffata) e la maschera stessa.

Un lavoro avvincente per il pubblico a casa e per i giudici che sono cinque fra novità e conferme. Si tratta di Caterina Balivo, Costantino della Gherardesca, Francesco Facchinetti, Patty Pravo e Flavio Insinna. Cerchiamo di capire qualcosa dalle nove maschere annunciate da Milly Carlucci. Una presentazione avvenuta attraverso delle clip sui social. Sono Il Lupo, Il Baby Alieno, L'Orsetto, Il Pappagallo, Il Gatto, La Pecorella, La Giraffa, La Farfalla e La Tigre Azzurra.

In attesa di sentire la voce e di inquadrare le movenze, cerchiamo di capire dagli indizi quale vip può nascondersi sotto ogni maschera.

Il Lupo "È un guerriero dagli occhi glaciali. Il lupo è solitario, ma spesso sta anche in branco. È un guerriero, ma è anche un animale furbo. Cosa prevale, la furbizia o l'aspetto guerriero?".

Il Baby Alieno "E' un bimbo. Quell'astronave è il suo passeggino".

L'Orsetto "E' il nostro peluches di quando eravamo bambini, che usavamo per consolarci. È divertente e rassicurante allo stesso tempo".

Il Pappagallo : "E' estremamente, elegante. È un dandy dell'800, ma è anche un animale intelligente: il pappagallo parla. Non solo ripete, ma riesce anche a dire la cosa giusta al momento giusto. Ha un profondo acume: non è solo bellezza e piume, c'è profondità".

Il Gatto "E' forse l'animale più amato dai social, ma è un felino che graffia e fa anche male. Non prendertela mai con un gatto arrabbiato. Non è affatto il giocattolone che potrebbe sembrare".

La Pecorella "E' una maschera molto alta. È un personaggio forse romantico o forse per niente romantico: ci sono i fiori, è rosa, c'è il ventaglio. Che vuol dire questo? Che potrebbe essere una donna, ma non è detto".

La Giraffa "E' molto alta, ma questo non vuol dire niente. Ha un collo molto alto, quindi questo ti cambia la proporzione".

La Farfalla "E' eterea, elegante, sexy. Molto molto sexy. Allo stesso tempo è un insetto curioso, che si trasforma: non nasce farfalla, ma bruco".

La Tigre azzurra "E' zen, vestita con una corazza. È un personaggio misterioso: la tigre, maschio o femmina, non ha differenze".

