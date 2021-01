Stasera in tv 29 gennaio, su La7 torna Propaganda Live: tutti i retroscena sulla crisi di governo

29 gennaio 2021 a

La crisi di governo, i retroscena della politica, le trattative tra i partiti, le dimissioni del premier Giuseppe Conte, le strategie di Matteo Renzi, il centrodestra. Ma come sempre anche battute, ironia, critiche, musica e divertimento. Si annuncia ricca e divertente la puntata stasera in tv, 29 gennaio, di Propaganda Live, programma di punta del venerdì sera su La7, condotto da Diego Bianchi in arte Zoro che sicuramente ha dedicato la settimana proprio alla crisi politica che sta vivendo il Paese. Come sempre Zoro sarà affiancato dallo storico disegnatore satirico Makkox, alias Marco Dambrosio.

Quali saranno gli ospiti di questa sera? Diamo uno sguardo alle anticipazioni sulla puntata che inizierà alle ore 21.15. E' annunciata la presenza di Milena Gabanelli, giornalista che per quasi venti anni ha condotto il programma Report su Rai 3. Ora collabora con il Tg di La7 di Enrico Mentana, ma anche con il Corriere della Sera. Tra gli ospiti ci sarà anche Chiara Valerio: scrittrice, traduttrice, conduttrice radiofonica, penna di Vanity Fair e di Robinson su La Repubblica. Ovviamente parleranno in prevalenza della situazione attuale che sta vivendo il Paese.

La parentesi musicale sarà dedicata ad Elenoir, cantante giovanissima che meno di un anno fa ha sottoscritto il contratto con la Warner Music Italy. Nel mese di giugno è stato pubblicato il videoclip del suo ultimo singolo, Wrong Party che ha già collezionato oltre un milione di visualizzazioni su Youtube. Non mancherà Valerio Aprea che anche questa sera proporrà un suo nuovo monologo ed è annunciata la presenza anche di Fabio Calenza e Memo Remigi. Ovviamente come sempre ci saranno anche Marco Damilano, Paolo Celata, Francesca Schianchi e Constanze Reuscher. Infine i silenzi di Alessio Marzilli e ovviamente non mancherà il reportage di Diego Bianchi, Tolleranza Zoro.

