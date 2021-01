Ascolti tv del 28 gennaio: Che Dio ci aiuti batte tutti con 5,7 milioni di telespettatori. Poi Napoli-Spezia

29 gennaio 2021 a

Nella classifica degli ascolti tv di giovedì 28 gennaio vince Che Dio ci aiuti, che ieri sera ha registrato 5,68 milioni di telespettatori nel prime time. Sul secondo gradino del podio sempre la Rai, con la diretta della partita dei quarti di Coppa Italia tra Napoli e Spezia. Mediaset arriva terza con il film Rocketman, trasmesso su Canale 5.

Nello specifico, la serie tv girata ad Assisi ha ottenuto 5.689.000 telespettatori e uno share del 21,6% e nel secondo 5.299.000 telespettatori e uno share del 24,62%. Secondo posto per la partita di Coppa Italia, che è stata seguita da 2.415.000 telespettatori (9,14% di share). Terzo gradino del podio per Canale 5 con Rocketman, visto da 1.928.000 telespettatori (9% di share). Fuori dal podio, su Italia1 "La Pupa e il Secchione e viceversa" ha ottenuto 1.594.000 telespettatori e uno share dell’8,19% mentre su Retequattro il talk show di Paolo Del Debbio, Dritto e Rovescio, è stato seguito da 1.264.000 telespettatori registrando uno share del 6.46% di share. Su Rai3 il film Operation Finale, invece, ha totalizzato 1.242.000 telespettatori e uno share del 4,94%. Su La7 PiazzaPulita di Corrado Formigli è stata vista da 1.161.000 spettatori con uno share del 6,1%. Chiudono gli ascolti del prime time TV8 con "Cani Sciolti", visto da 393.000 telespettatori (1,3% di share) e Nove con "Godzilla", seguito da 275.000 spettatori (1,2%).

Un'altra importante affermazione quindi per la serie tv girata in Umbria con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi nei panni di Suor Costanza, che anche nei precedenti quattro appuntamenti aveva fatto registrare dati di share analoghi. Anche la scelta Rai di puntare sul calcio si rivela vincente: in tutti i tre giorni in cui si sono disputate le partite di coppa, gli ascolti sono stati rilevanti, soprattutto in occasione del derby tra Inter e Milan e della partita tra Juventus e Spal.

