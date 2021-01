Donatella Rettore, da Splendido Splendente a Kobra: la sfida tra le canzoni più amate

Marianna Castelli 29 gennaio 2021 a

Quale è la canzone più amata di Donatella Rettore? Quale il brano che è rimasto nel cuore dei suoi fan, considerata una carriera interminabile? Rettore, classe 1953, nata a Castelfranco Veneto, cantante, paroliera e attrice, ha iniziato negli anni Settanta e ancora oggi è spesso protagonista di programmi televisivi ed esibizioni. Figlia della nobildonna Teresita Pisani e del commerciante Sergio Rettore, già nel 1973, a soli venti anni, riuscì a registrare il primo singolo: Quando tu. L'anno dopo era già sul palco del Festival di Sanremo con Capelli sciolti.

E poi via via tutti gli altri brani, alcuni amatissimi, diventati punto di riferimento soprattutto negli anni Ottanta, periodo in cui le discoteche e le feste collettive erano considerate vitali dai giovani. Splendido Splendente finisce nei negozi di dischi nel 1979 e da quel momento in poi Rettore, che intanto aveva deciso di abbandonare il nome Donatella, si impone all'attenzione generale con diverse canzoni. Nella prima metà degli anni Ottanta è considerata uno dei punti di riferimento della musica emergente italiana e arriva a scrivere pezzi per voci importanti. In quegli anni Tv Sorrisi e Canzoni stila la classifica degli artisti che in Italia hanno venduto il numero maggiore di 45 giri e Rettore è settimana, preceduta da un'altra donna soltanto: Mina.

Tra gli anni Novanta e Duemila tutto diventa più complesso, anche perché sul panorama musicale italiano si affacciano tante altre artiste. Ma torniamo alla domanda iniziale. Quale è il brano più amato tra quelli proposti da Rettore? Classifica difficile, anche perché la musica è una questione di gusto personale, ma certo per la stragrande maggioranza degli appassionati, i pezzi sono proprio quelli che Rettore ha portato al successo. Un posto sul podio, forse il primo, lo merita sicuramente Splendido Splendente, ma in corsa ci sono anche Kobra, Lamette, Io ho te e forse anche Amore Stella. Di seguito la classifica secondo canzoni.it: clicca qui. Venerdì 29 gennaio 2021, Donatella Rettore è stata ospite di Oggi è un altro giorno, il programma su Rai 1 condotto da Serena Bortone.

