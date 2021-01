La pupa e il secchione 2021, Andrea De Santis ci prova con Giulia Orazi: lettera d'amore per la secchiona di Perugia. Confessione e flirt in vista | Video

29 gennaio 2021 a

a

a

Innamoratissimo. Così sembra. La secchiona di Perugia, Giulia Orazi,è fra le protagoniste de La Pupa e il Secchione 2021, Nella seconda puntata del docureality di Italia1 andata in onda ieri giovedì 28 gennaio 2021, la veterinaria perugina è stata oggetto delle attenzioni di un altro secchione che ha rivelato il suo amore a distanza per lei.

La pupa e il secchione 2021, "che esposizione!" la prova di "Sexy car wash" che infiamma la prima puntata

Parliamo di Andrea De Santis che si è dichiarato in una lettera d'amore e prima ancora in una confessione con la sua Pupa. Andrea ha manifestato il suo interesse nel corso di un confessionale ed è stato esplicito su Giulia Orazi tanto che il flirt è in vista. Sta nascendo una nuova coppia. : “Non c’è stato un momento in particolare, io comunque l’avevo già adocchiata - ha detto De Santis riferendosi a Giulia - ma non mi ci ero mai soffermato. Poi sarà stata una chiacchiera, uno sguardo, un sorriso che mi ha fatto scattare l’interesse.”Il pupo Matteo e la sua pupa Jessica si sono effettivamente accorti di questo interesse, così gli hanno consigliato di fare il primo passo. Hanno così consigliano a De Santis di scriverle una lettera, in considerazione del fatto che la ragazza è molto riservata.

La pupa e il secchione 2021, esordio su Italia1 da quasi 2 milioni di telespettatori: boom fra i giovani

Il ragazzo ha ammesso di condividere la scelta che lo può portare al cuore della perugina. “Essendo una ragazza molto riservata, magari se vado a parlarle di petto si contrae e si chiude come un riccio, invece con la lettera vado sul sicuro.” dice lo stesso Andrea De Santis, che poi a Matteo confessa “Giulia mi piace quella persona perché è tranquilla, serena, ha un bel sorriso…” E così vai con la lettera:. “Io provo un sentimento per lei perché è una persona vera, sincera, timida, molto emotiva… mi piacciono questi tipi di persona”, confessa ancora il secchione. La lettera, un fuori programma, viene consegnata da Andrea a Giulia nel corso dell'ultima prova, quella del Bagno di cultura. Un fuori programma che sorprende il conduttore che comunque lascia correre.



Guarda qui il video con la confessione di De Santis

La pupa e il secchione e viceversa 2021, un corteggiatore per la perugina Giulia Orazi: subito protagonista in coppia con Gianluca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.