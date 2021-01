Lupin 2, in arrivo la seconda stagione su Netflix: data, cast, anticipazioni e novità

29 gennaio 2021 a

a

a

Lupin 2, Netflix conferma l'arrivo della seconda stagione della serie con protagonista l'attore francese Omar Sy. Lo sceneggiato prodotto dalla più famosa piattaforma on demand al mondo si è collocato al primo posto nella top ten dei contenuti più visti in dieci Paesi al mondo. Ecco alcune anticipazioni e novità del sequel della prima fortunata stagione. Partiamo dalla data di uscita: il fenomeno mondiale Lupin tornerà quindi in estate con 5 nuovi episodi diretti da Ludovic Bernard (The Climb) e Hugo Gélin (Love at second sight). In occasione dell’annuncio Netflix rilascia anche una speciale featurette in cui Omar Sy racconta tutti i volti di Assane Diop. Arsenio Lupin è conosciuto per il suo abito. Assane Diop, invece, per la sua voce, il suo atteggiamento e la sua mente, capaci di seminare il caos nella società. Nel cast, oltre ad Omar Sy, ci saranno Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab.

Bridgerton, in primavera le riprese della seconda stagione

La serie è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan e diretta da Ludovic Bernard (episodi 6 e 7) e Hugo Gélin (episodi 8, 9 e 10). La serie è prodotta da Gaumont Télévision. L'annuncio arriva tra l'altro a pochi giorni dalla conferma della prossima messa in onda della seconda stagione di un'altra fortunata serie targata Netflix, Bridgerton, le cui riprese inizieranno in primavera.

SanPa, la docu Netflix racconta il Paese non solo Muccioli e San Patrignano

Tra gli sceneggiati più visti in Italia su Netflix anche la serie SanPa, dedicata a San Patrignano, ma anche quelli sui reali inglesi, come The Crown, la storia di lady Diana Spencer, oltre che altri sequel ormai di successo come Suburra. Il successo planetario della piattaforma di programmi e serie tv, film, documentari, reality e altro genere di contenuti non conosce limiti e si è acuito con il lockdown di questi mesi in varie parti del mondo, dove la domanda del pubblico è sensibilmente cresciuta, anche a seguito dell'isolamento forzato.

Andrea Delogu, il padre Walter "braccio destro" di Muccioli a San Patrignano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.