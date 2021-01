Uomini e Donne, Davide Donadei e le lacrime con Beatrice: la reazione di Chiara. Scontro fra Roberta e Riccardo

29 gennaio 2021 a

Oggi, venerdì 29 gennaio 2021, va in onda su Canale 5 l'ultima puntata settimanale di Uomini e Donne. Appuntamento alle ore 14.45 col dating show condotto da Maria De Filippi. Un appuntamento che viene annunciato con scontri e polemiche.

La puntata - secondo le anticipazione de Il vicolo delle news - dovrebbe cominciare con il confronto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Dopo alcune incomprensioni dovute ad Ida Platano, non si sono più visti.

Roberta oggi - sempre secondo le talpe del sito - racconterà di aver provato a chiarire con Riccardo, ma di non aver avuto reazioni. Guarnieri, infatti, sarebbe rimasto fermo sulla propria posizione e ciò scatenerà la dura reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti che accuseranno il cavaliere di farlo apposta e di comportarsi con tutte le donne allo stesso modo. Per Riccardo, poi, arriveranno due ragazze nuove. Il cavaliere, però, le manderà via perchè non gli piacciono fisicamente.



Attenzione a Davide Donadei che come spoilerato ha ormai scelto fra Chiara e Beatrice, ma nella puntata di Uomini e Donne di oggi, il pubblico potrà vivere l’evoluzione del suo rapporto con le due corteggiatrici, sia con Beatrice Buonocore che con Chiara Rabbi. Verrà mandata in onda la giornata che il tronista pugliese ha trascorso con Beatrice. La corteggiatrice è riuscita a sorprendere Davide regalandogli dei momenti molto emozionanti al punto che il tronista si metterà a piangere. In studio, tuttavia, Davide litigherà con Chiara, stanca di aspettare la scelta.

Arriva a questo punto la rassicurazione di lui, una promessa: trascorrere anche con lei un’intera giornata per poter sciogliere gli ultimi dubbi. Una confessione che, però, Chiara non gradirà, sicura di non essere la sua scelta. Armando Incarnato e il confronto con Nicole e Carlo sono in sospeso, potremmo comunque già vederli nella puntata di oggi della rete ammiraglia Mediaset.

