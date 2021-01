La Pupa e il Secchione 2021, Laura e Bartozzi eliminati: lei non riconosce Pavarotti e lo scambia per Verdi al bagno di cultura

29 gennaio 2021 a

Che puntata. Dopo un Bagno di cultura tutto da ridere arriva il verdetto della seconda puntata de La pupa e il secchione 2021 e viceversa di giovedì 28 gennaio 2021. Viene eliminata la coppia formata da Laura e Bartozzi sconfitti nella prova di cultura da De Santis e Jessica. Una sfida durissima in vasca da bagno a battersi a chi ne sa di più.

Il trionfo della tappa del programma che va in onda in prima serata su Italia1, con 9 punti, è andato alla coppia formata da De Santis e Jessica. Laura e Bartozzi sono crollati - dopo una discreta partenza per la verità - sfiniti su tantissime domande riuscendo a conquistare soli 6 punti. Troppi pochi per proseguire la loro avventura nell’esperimento sociale dedicato all’incontro tra due mondi opposti: quello degli intellettuali con il mondo degli studiosi. Ma le sorprese non finiscono qui, visto che Andrea Pucci a fine puntata è prontissimo per una comunicazione davvero importante. Dopo il ripensamento delle pupe, nella prossima puntata a poter cambiare partner saranno i pupi e le secchione. Spetta a loro, e solo a loro, la scelta di decidere se cambiare partner oppure no.

Torniamo all'ultima prova, quella del bagno di cultura tra Laura e Bartozzi contro De Santis e Jessica. Pupe in costume bellissime ma non molto preparate. Anche i secchioni non fanno la loro parte. Così ecco sbagliate le risposte su Lenin, Isole Tremiti Pavarotti. Non viene riconosciuta Cecilia Rodriguez. Nella seconda prova si passa a domande di nozionistica generale. Ma il peggio deve ancora arrivare quando Laura non riconosce Luciano Pavarotti e dice trattarsi di Giuseppe Verdi. La reazione di Pucci non si fa attendere e ironizza sul fatto che una foto a colori di Verdi non potevano mostrarla, che Pavarotti è conosciuto in tutto il mondo e che mai ha cantato. Vediamo che cosa succederà giovedì prossimo.

