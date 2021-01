Che Dio ci aiuti 6, intervista a Valeria Fabrizi: "Con suor Costanza faccio me stessa"

28 gennaio 2021 a

a

a

Che Dio ci aiuti 6, l'attrice Valeria Fabrizi parla di sè stessa e del personaggio che interpreta nella fiction di Rai1 - suor Costanza - girata ad Assisi. Un personaggio molto amato che, insieme alla protagonista, è la "copertina" della serie. In un'intervista esclusiva al settimanale Gente racconta: "Quel personaggio me lo sono costruito addosso al mio temperamento schietto, all’essere spiritosa e alla mia gioia di vivere. Faccio me stessa, ho solo aggiunto il velo sulla testa".

Stasera quinto appuntamento con Che Dio ci aiuti 6: la trama dell'episodio di oggi | Video

Nel 1957 arrivò quarta a Miss Universo. "Per l’evento a Los Angeles mi prestò due abiti l’attrice Anna Maria Pierangeli che viveva laggiù. Avevo capito di essere una bella figliola, ma ero anche molto semplice. Non mi atteggiavo. Sono nata a Verona e nel mio palazzo viveva Walter Chiari, di 12 anni più grande. Era un amico di famiglia e, da piccola, in lui vedevo il principe azzurro. Crescendo abbiamo avuto un piccolo flirt innocente, che poi, a metà degli anni 50, è sfociata in una relazione segreta. Tradì la sua donna con me: lei era Ava Gardner".

Tutti pazzi per Lino Guanciale, il commissario Ricciardi: l'amore per Antonella sposata a luglio

Di sua figlia racconta: "Siamo legatissime". È lei che mi ha spinto a tornare sul set dopo che era mancato mio marito. Voleva che ritrovassi il sorriso anche con il lavoro. Per fortuna l’ho ascoltata". La serie tv è arrivata alla sesta stagione e al quinto appuntamento, andato in onda in prima tv giovedì 28 gennaio. La serie ha sin da subito riscontrato un grande successo di pubblico, dominando gli ascolti del prime time superando per ogni puntata i 5 milioni di telespettatori sintonizzati. Nel cast della fiction ci sono Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi e Gianmarco Saurino ed è prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, per la regia di Francesco Vicario.

Ascolti in tv, 5,7 milioni di telespettatori per la serie Rai "Che Dio ci aiuti 6"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.