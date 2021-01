L'Eredità, Rocco nuovo campione del 28 gennaio. Alla ghigliottina cade sul "pomeriggio"

28 gennaio 2021 a

a

a

L'Eredità, Rocco è il nuovo campione della puntata di oggi, giovedì 28 gennaio. Il concorrente è tornato a cimentarsi con la ghigliottina portandosi un'eredità di 160 mila euro. Nell'ultimo gioco del programma condotto da Flavio Insinna su Rai1, ha però dilapidato il montepremi proprio nel finale, arrivando a giocarsi solamente 20 mila euro. Le cinque coppie di parole non sono state il "forte" del concorrente, che si è dovuto cimentare con i termini enigma, primo, abito, programmi e libero. La sua scelta è ricaduta sulla parola "serata". L'abbinamento con i termini in gioco è stato però faticoso per lo stesso concorrente. Il termine giusto, infatti, era "pomeriggio".

L'Eredità, Eleonora si conferma campionessa ma non bissa la vittoria

Nelle ultime due puntate Eleonora è arrivata all'ultimo gioco, la ghigliottina, vincendo prima 115 mila euro, poi sbagliando ieri sera la parola "gas", che le avrebbe consentito di portarsi a casa l'intera posta in palio.

Eleonora sbanca la Ghigliottina al primo colpo: a L'Eredità vincita record di 115mila euro





Il gioco a quiz di Rai1 è uno dei più seguiti di questa fascia oraria, così come Caduta Libera su Canale 5. Due grandi conduttori, Flavio Insinna e Gerry Scotti, amati dal pubblico anche se il primo è stato qualche volta protagonista di scivoloni e piccole gaffe che hanno generato polemiche (come quando ci fu il fuori onda in cui dava degli "ignoranti" ai concorrenti o il caso in cui sbagliò alcune risposte), che il secondo è invece riuscito a limitare nella sua carriera ormai decennale. Tra i momenti più seguiti e intensi dei due giochi ci sono, ovviamente, la ghigliottina su Rai1 e i "Dieci passi" su Canale 5. Anche perché si svolgono in pochi, concitati minuti e prima della messa in onda dei tg serali. Momenti in cui il pubblico si immedesima nei concorrenti, provando a rispondere al posto loro e misurando le proprie conoscenze alle prese con i quiz decisivi che mettono in palio migliaia di euro di montepremi.

Giuseppe nuovo campione a L'Eredità e sbanca subito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.