Stasera in tv 28 gennaio, su Canale 5 il film Rocketman, la storia di Elton John. La trama

Stasera in tv, giovedì 28 gennaio, su Canale 5 è in programma un film particolarmente atteso: Rocketman. Realizzato nel 20019, regia di Dexter Fletcher, conta su un cast importante composto da Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Gemma Jones, Bryce Dallas Howard. E' un musical biografico che racconta la vita di Elton John, considerato una delle principali star della musica mondiale del dopoguerra. E' proprio Egerton a interpretare l'artista inglese, arrivato alla soglia dei 74 anni dopo una vita intensa e ricca di soddisfazioni dal punto di vista artigianale, ma più complessa e a tratti in salita sotto l'aspetto privato. La pellicola è stata realizzata nel 2019, produzione inglese, budget addirittura da quaranta milioni di dollari.

Dalla droga all'amore con un uomo e due figli: le emozioni della vita di Elton John

La prima versione durava quasi 160 minuti, poi il regista e la Paramount Pictures hanno deciso di tagliare storie e personaggi relativi alla vita sentimentale dello stesso artista. Il film è incentrato sul suo racconto mentre è nel centro di riabilitazione che lo aiuterà ad uscire dalla dipendenza dalla droga. Il film è stato un grande successo ed ha vinto anche un premio Oscar per la miglior canzone. Rapisce il telespettatori sin dall'inizio, quando Elton entra sulla scena vestito in maniera davvero particolare. Sono passati tanti anni da quel ricovero.

Era il 1990 e davanti alla drammatica vicenda di Ryan White, giovane statunitense diventato uno dei simboli della lotta all'Aids, contagiato per una trasfusione di sangue, Elton John decise di liberarsi dalle sostanze stupefacenti. Poi la sua vita ha avuto una vera e propria svolta dal punto di vista sentimentale. Ha conosciuto il regista canadese David Furnish e tra i due è nato un grande amore che li ha portati prima ad una unione civile, poi al matrimonio ed infine alla nascita di due figli attraverso la stessa mamma surrogata. In entrambi i casi la madrina è stata Lday Gaga.

