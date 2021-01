Elton John: l'amore, l'annuncio di essere gay, i matrimoni, i figli e la guarigione dalla droga. Le emozioni di una vita

28 gennaio 2021 a

a

a

Si intitola Rocketman, è un film del 2019 e racconta la storia di uno dei cantautori, compositori e pianisti più famosi della musica mondiale degli ultimi cinquanta anni: Elton John. E' in onda stasera in tv, 28 gennaio su Canale 5. La pellicola non si concentra soltanto sui successi professionali della stella, ma affronta soprattutto la sua vita privata, anche se in maniera particolarmente romanzata. Ma quale è stata la vera avventura dell'artista inglese, nato come Reginald Kenneth Dwight, lontano dal palcoscenico?

Da giovanissimo Elton fu fidanzato con Linda Woodrow, un rapporto intenso che però si interruppe alla vigilia delle nozze. Era il 1976 quando Elton John si dichiarò pubblicamente bisessuale. Scelse una intervista alla rivista Rolling Stone per raccontare la sua verità che gran parte del pubblico e dei critici immaginava da tempo. Nel 1984 decise di volare a nozze e lo fece con l'artista e musicista tedesca Renate Blauel, legame chiuso quattro anni dopo, svelando una nuova verità: l'ammissione di essere omosessuale. Era stato già legato al suo ex manager negli anni Settanta, John Reid. Negli anni Novanta l'artista ha iniziato una nuova relazione, stavolta con il regista canadese David Furnish.

Nel 2005 è arrivato il legame civile e dopo nove anni si sono sposati ufficialmente. Hanno avuto due bambini grazie ad una madre surrogata. Zachary è nato in California nel giorno di Natale del 2010. Il secondo ha compiuto otto anni l'11 gennaio: Elijah. In entrambi i casi la madrina è stata Lady Gaga. Elton John nel 2017 ha perso la mamma. Proprio a causa del rapporto con il compagno Furnish i legami con la donna si erano interrotti, ma poco prima del decesso sono stati riallacciati. La vita privata di Elton John, come il film descrive in maniera netta, non è stata caratterizzata soltanto da sesso e amore. Per molti anni ha assunto droga. Nel 1990, fortemente toccato dal dramma di Ryan Wayne White, divenuto uno dei simboli della lotta all'Aids e morto proprio in quell'anno, Elton decise di essere ricoverato in un centro di riabilitazione e fu dimesso completamente guarito. Il prossimo 25 marzo ompirà 74 anni. L'ultimo tour della sua carriera era iniziato nel 2018 e sarebbe dovuto andare avanti sino al 2021. E' stato interrotto a causa del Covid anche se nel febbraio 2020 aveva dovuto fermare un concerto in Nuova Zelanda a causa della totale mancanza di voce. Dopo qualche ora aveva annunciato che i medici gli avevano diagnosticato una polmonite.

Lettera aperta delle star della musica inglesi contro la Brexit

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.