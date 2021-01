Carmen Di Pietro a Pomeriggio Cinque: "Ho avuto una storia con Maradona" | Video

28 gennaio 2021 a

A Pomeriggio Cinque Carmen Di Pietro ha rivelato di aver avuto una storia d'amore con Diego Armando Maradona. Ospite di Barbara D'Urso nel programma pomeridiano di Canale 5, è stato trasmesso un servizio sull'eredità del Pibe de Oro dopo il ritrovamento di due casseforti ancora sigillate a Dubai che, secondo alcuni rumors, potrebbero contenere una cifra mostruosa, pari a 500 milioni di euro. Parlando dei tanti eredi del campione argentino, tra cui si contano cinque figli, più altre persone che in queste settimane sono comparse dichiarando di essere anche loro figli di Diego, la D'Urso ha scherzato con la sua ospite. "So che anche tu hai avuto una storia con Diego", ha detto. E la Di Pietro ha risposto come nel video che riportiamo di seguito, tratto dall'account twitter ufficiale del programma.

"Era tanto tempo fa, ero una ragazza molto giovane. Con Diego ho avuto una storia, lo ricordo giovanissimo, molto carino, con i suoi riccioli", ha detto Carmen Di Pietro. Il destino dell'eredità del campione argentino farà parlare ancora a lungo, visti i milioni di euro in ballo e i beni immobili posseduti in sette Paesi.

Ma anche i due filoni di indagine in corso, nonché gli accertamenti della giustizia argentina per far luce anche definitivamente sulle cause della morte del calciatore che ha vissuto a Napoli le sue stagioni calcistiche più belle, vivendo però propria nella città partenopea quei momenti bui che porteranno anche ad offuscare la sua immagine e imboccare un tunnel dal quale faticherà ad uscire Una storia che sembra essere senza fine, con tanti pretendenti e colpi di scena e, soprattutto, un valore ancora da quantificare integralmente.

