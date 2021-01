Oroscopo del Corriere di venerdì 29 gennaio 2021: segno per segno le previsioni delle stelle per la giornata

28 gennaio 2021 a

Oroscopo del Corriere di venerdì 29 gennaio 2021: qui di seguito ecco le previsioni dei segni zodiacali per la giornata.

ARIETE

Giornata da dedicare interamente alla famiglia, agli amici e alle riflessioni su quanto è già successo nei giorni scorsi. La fretta è tassativamente vietata.

TORO

Ritardi e altri ostacoli durante il cammino, ma Saturno ti aiuta a ottenere l’illuminazione spirituale che oggi ti ispira azioni caritatevoli.

GEMELLI

Sole e Saturno in posizione favorevole ti aiutano a innalzare il livello di fiducia. Oggi è un buon momento per rinsaldare le relazioni in casa.

CANCRO

La mancanza di chiarezza è il peggior nemico della giornata. Sii paziente e mantieni un approccio positivo verso gli altri: mantieni sempre alto l'umore.

LEONE

Saturno e Marte giocano brutti scherzi: preparati a gestire le inevitabili tensioni. Ma dovresti avere l'atteggiamento giusto per non soccombere.

VERGINE

Giornata abbastanza favorevole: potrebbe essere il momento perfetto per stringere accordi anche in ambito professionale, o collaborare di più in casa.

BILANCIA

Buon momento per il riposo, il relax e la contemplazione. Organizza piani per il futuro o attività spirituali che non richiedono grandi sforzi.

SCORPIONE

Compiti indesiderati ti distraggono dai tuoi veri obiettivi. L'aiuto di Giove e Marte regala molte energie per fortuna, le motivazioni non mancano.

SAGITTARIO

Un senso di devozione e impegno ti regala l'entusiasmo per portare a termine i compiti che ti sono stati affidati. Ma avrai una strana sensazione...

CAPRICORNO

Con il Sole nel segno, l'energia abbonda. Scegli il momento adatto per risolvere i conflitti a casa e al lavoro, no agli eccessi di entusiasmo e autostima.

ACQUARIO

Il livello della fiducia si abbassa e la vostra energia si disperde. Sognare in grande e fare progetti rischia di essere stranamente deleterio.

PESCI

Non ci sono pianeti pronti ad influenzarti negativamente. Goditi la solitudine perché diventerai molto sensibile ai rumori con il procedere delle ore.

