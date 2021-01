Stasera in tv 28 gennaio, su La7 torna Piazzapulita: la crisi di governo e l'allarme vaccino

28 gennaio 2021 a

a

a

Stasera in tv, 28 gennaio, su La7 il classico appuntamento del giovedì con Piazzapulita, il talk condotto da Corrado Formigli. Vaccini, dati Covid 19 e crisi di governo saranno al centro del confronto con i numerosi e autorevoli ospiti della puntata in onda a partire dalle ore 21.15. Naturalmente si annuncia intenso il dibattito sul difficile momento politico che sta vivendo il Paese e che ovviamente sarà affrontato alla luce del giro delle consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dopo aver ascoltato i presidenti di Camera e Senato nella giornata di ieri (mercoledì 27 gennaio), oggi 28 ha iniziato con i partiti e nel pomeriggio ha incontrato, Leu, Partito Democratico e l'Italia Viva di Matteo Renzi. Nella puntata di questa sera, però, grande attenzione sarà posta anche alla questione vaccini, in particolare sullo scontato ritardo delle dosi di AstraZeneca. Il rischio è che la campagna vaccinale in Italia subisca uno slittamento in avanti, allontanando la sognata immunità di gregge.

Crisi di governo, emergenza Covid e allarme vaccino stasera a Dritto e Rovescio

Guardiamo da vicino quali saranno gli ospiti Piazzapulita. Intanto il virologo Andrea Crisanti e lo psichiatra Luca Pani che affronteranno il dibattito sul legame tra politica e Covid insieme a Pierpaolo Sileri, viceministro uscente della Salute. Tra i giornalisti ospiti della trasmissione sono annunciati Paolo Mieli, Antonio Padellaro, Federica Angeli e Annalisa Cuzzocrea. Linda Giannattasio, invece, parlerà dei temi relativi alla disuguaglianza e della crescita esponenziale del tasso di povertà. Presenza ormai fissa quella di Selvaggia Lucarelli. Insomma una serata che si annuncia particolarmente intensa, proprio alla luce della crisi politica.

Sport, film e programmi di approfondimento: la prima serata sulle reti principali

Il tema dei vaccini era stato affrontato anche nella puntata precedente, concentrando l'attenzione in particolare sulla variante brasiliana e su quella inglese. Formigli aveva proposto anche l'intervista ad Alberto Fedele, direttore sanitario della Asl di Lecce che aveva sottolineato di essere riuscito a isolare 32 casi delle nuove varianti del Covid 19.

Stasera quinto appuntamento con Che Dio ci aiuti 6: la trama dell'episodio di oggi | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.