Stasera in tv, 28 gennaio: i programmi in prima serata su Rai, Mediaset e La7

28 gennaio 2021 a

a

a

Ricca programmazione televisiva per la stasera in tv di oggi, giovedì 28 gennaio. Dallo sport ai talk di approfondimento, passando ovviamente per i film, protagonisti di numerose reti. In prima serata Rai 1 a partire dalle ore 21.25 propone l'episodio numero 9 della sesta stagione di Che dio ci aiuti, la serie in cui la protagonista è Elena Sofia Ricci che veste i panni di suor Angela.

Stasera quinto appuntamento con Che Dio ci aiuti 6: la trama dell'episodio di oggi | Video

Su Rai 2 dalle 20.50 spazio al calcio con la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Spezia che vale l'ultimo posto delle semifinali ancora in palio, la vincente affronterà l'Atalanta. Il film su Rai 3 è Operation finale (inizio 21.20), pellicola drammatica e di guerra. Su Rai 4 dalle 21.30 la serie tv For Life, gli episodi 5 e 6. Su Rai 5, invece, concerto dell'Orchestra sinfonica nazionale della Rai, diretta da Daniel Harding (ore 21.15). Rai Premium alle ore 21.20 propone il film Giuseppe Moscati, l'amore che guarisce con Giuseppe Fiorello, Ettore Bassi e Kasia Smutniak. Film anche su Rai Movie: The Captive, scomparsa, thriller con inizio alle ore 21.10.

Crisi di governo, emergenza Covid e allarme vaccino stasera a Dritto e Rovescio

Sulle reti Mediaset l'ammiraglia Canale 5 manda in onda un bel fim: Rocketman. E' la storia di Elton John, uno degli artisti più amati e apprezzati degli ultimi 50 anni della musica mondiale. I panni della stella sono vestiti da Taron Egerton, programmazione al via alle ore 21.45. Rete 4 dedica la serata a Dritto e Rovescio (21.25), l'approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Su Italia 1, invece, spazio a La pupa e il secchione (dalle ore 2.13), in questo caso la conduzione è di Andrea Pucci. Infine La7. Il giovedì è dedicato a Piazzapulita, il programma condotto da Corrado Formigli. Ovviamente al centro dell'attenzione questa sera la crisi di governo e i problemi legati alla pandemia da Covid 19.

Ascolti tv: Juventus-Spal vince la gara, bene Made in Italy

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.