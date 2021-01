Sanremo 2021, Amadeus pronto a lasciare: "Per il Festival serve pubblico". Ore di riunione dopo il tweet di Franceschini

28 gennaio 2021 a

Il destino del Festival di Sanremo 2021 è in bilico con Amadeus pronto a lasciare. In tarda mattinata c'è stata una riunione tra Salini, Amadeus e Lucio Presta dopo il tweet di Dario Franceschini, con il quale il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo chiudeva di fatto il teatro Ariston alla presenza di qualsiasi tipo di pubblico, anche di figuranti. Amadeus insieme al suo staff si è imposto una riflessione sul futuro del Festival dopo le parole di Franceschini.

C'è quindi stata una riunione che è durata circa due ore, Amadeus avrebbe qui ribadito la sua posizione: senza pubblico non si può fare il Festival. Amadues, che è anche il direttore artistico della manifestazione canora, ha sempre detto di ritenere essenziale il pubblico per la riuscita dello show .

Una posizione che non intende entrare sulle regole del Dpcm, ma una valutazione (la sua) da uomo di televisione.

Il Teatro Ariston in queste settimane sarebbe stato adattato a una sorta di set televisivo: sono state rimosse alcune file di poltrone per ingrandire la scenografia, trasformando il famoso teatro in uno studio televisivo.

Sull'argomento è anche intervenuto Lucio Presta: "Governo caduto, ristori non approvati, recovery in alto mare, mancanza di vaccini, economia a pezzi e vedo ministri importanti, giornalisti importanti, parlare solo di Sanremo e figuranti. Ora capisco perché un grande Paese come il nostro è a rotoli. Inadeguati", ha commentato in maniera molto colorita Presta che è il manager di Amadeus, in un tweet che si riferisce evidentemente alle parole espresse dai ministri Roberto Speranza e Dario Franceschini sulla presenza di pubblico al Teatro Ariston di Sanremo.

Per la cronaca, con le restrizioni dovute alla pandemia e il divieto di ospitare il pubblico in studio in questi mesi la soluzione dei ’figuranti' è stata ampiamente utilizzata in molteplici programmi televisivi, da ’X Factor’ di Sky ai format di Mediaset.

