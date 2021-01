Che Dio ci aiuti 6, oggi il quinto appuntamento con la fiction di Rai1 girata ad Assisi: trama e anticipazioni | Video

28 gennaio 2021 a

Torna stasera in tv il quinto appuntamento con la fiction di Rai1 Che Dio ci aiuti 6 , in onda oggi giovedì 28 gennaio alle ore 21.25. Ecco trama e anticipazioni della puntata di questa sera, girata come sempre ad Assisi , in Umbria . Di seguito riportiamo anche il video di presentazione della puntata, tratto dal profilo facebook ufficiale del programma.

Nel primo episodio arriva in convento lo zio di Penny per adottare la bambina, ma Azzurra non si fida. Suor Angela invita la novizia alla calma, anche perché sembra davvero avere solo buone intenzioni. Nel frattempo, Monica prenota una seduta di psicoterapia con Emiliano: peccato che il dottore crede si tratti di un appuntamento romantico. Erasmo, ferito dalle parole di Ginevra, torna al suo vecchio giro di criminalità. Nel secondo, invece, Azzurra e suor Angela scopriranno il passato di Fabio, lo zio di Penny. Intanto Erasmo, costretto a letto, viene assistito da suor Angela: questa vicinanza fa riaffiorare nuovi ricordi nella suora. Mentre Monica vorrebbe uscire con Emiliano, la relazione tra Nico e Ginevra è a un bivio.

Ascolti in tv, 5,7 milioni di telespettatori per la serie Rai "Che Dio ci aiuti 6"

La fiction di Rai 1 - che vede nel cast Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi e Gianmarco Saurino - è una delle più seguite del prime time televisivo: solo la scorsa settimana ci sono stati 5,7 milioni di telespettatori. Una serie apprezzata per il suo spirito leggero, divertente, con attori noti al grande pubblico e volti familiari del piccolo schermo. Elevatissima anche l'interazione sui canali socail della trasmissione durante la messa in onda, con oltre 124 mila tra visualizzazioni, like, commenti e condivisioni nella puntata di una settimana fa. L'Umbria si conferma così protagonista sul piccolo schermo, grazie a questa fiction e ad altre come don Matteo, girata nei primi anni a Gubbio e ora a Spoleto.

