La pupa e il secchione 2021, stasera la seconda puntata: Malgioglio, Salemi, Abbate, Titova e Dalla Palma come ospiti

28 gennaio 2021 a

Torna stasera, giovedì 28 gennaio, in prima serata su Italia 1, “La Pupa e il Secchione e Viceversa”, il programma cult condotto da Andrea Pucci. Al suo fianco, come madrina, la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani. Tra gli ospiti del secondo appuntamento sono Cristiano Malgioglio, Giulia Salemi, Carmelo Abbate, Natalia Titova e Diego Dalla Palma.

Nel corso della prima puntata, le pupe e le secchione hanno scelto il loro compagno di avventura in modo casuale, senza avere la possibilità di conoscersi prima, e sono nate le seguenti coppie: Jessica-De Santis, Laura-Marini, Linda-Pisano, Miryea-Guidi, Stephanie-Bartozzi e i Viceversa Hafdaoui-Matteo e Orazi-Gianluca (la terza coppia di Viceversa, Gandini-Mattia, è stata eliminata al primo Bagno di Cultura). Dopo aver trascorso i primi giorni insieme, non tutte le coppie, però, sembrano in sintonia. Sarà “Il Ripensamento”, con cui si aprirà la seconda puntata, a rimescolare le carte. Pupe e Secchione, infatti, potranno decidere se confermare la loro scelta o cambiare il loro compagno. Nel gruppo, intanto, sono nate le prime simpatie e antipatie. Ma una forte litigata vedrà schierarsi molti ragazzi contro Marini, l’ingegnere-ballerino, accusato di sentirsi superiore agli altri e di atteggiamenti poco educati. Cresce, invece, l’attrazione tra la pupa Stephanie e il secchione Guidi, che ha causato già non poche gelosie da parte della sua pupa Miryea.

Tante le prove in programma, a cominciare da una sfida di ballo. Dopo alcuni insegnamenti di Natalia Titova, ospite in Villa, i ragazzi dovranno sfidarsi in balera, al cospetto di una giuria di simpatici giudici “over” e della stessa Titova. Diego Dalla Palma sarà, invece, protagonista della prova “Lo spot del profumo”, durante la quale ogni coppia dovrà cimentarsi nella scrittura della sceneggiatura e nella messa in scena dello spot per un profumo. Ci saranno poi “Una mente elastica”, che metterà alla prova Pupe e Pupi sulla geografia, “Il coraggio di riconoscerti”, con Pupe e Secchione che dovranno riconoscere i loro compagni al buio, e tornerà il temutissimo interrogatorio del Professor Diego Verdegiglio che, anche questa settimana, dovrà ascoltare più di un “orrore”. Il “Syntony test” sarà invece l’occasione per affrontare temi delicati e importanti come l’identità di genere e le discriminazioni, di cui si parlerà anche durante la puntata. Infine, la prova del “Bagno di cultura”, che avrà come ospiti Cristiano Malgioglio, Giulia Salemi e Carmelo Abbate.

