Oggi è un altro giorno, Fabio Concato e Asia Argento ospiti di Serena Bortone oggi su Rai1

Va in onda alle ore 14 di oggi, giovedì 28 gennaio 2021, su Rai1, Oggi è un altro giorno. Ospiti annunciati del programma sono l'attrice Asia Argento e il cantante Fabio Concato.

"Affetti stabili" di oggi, anche questi annunciati qualche ora prima del via della trasmissione attraverso i canali social del programma della rete ammiraglia Rai, sono Massimiliano Rosolino, Niccolò Pagani e Rosanna Banfi.

Oggi è un altro giorno continua ad essere una trasmissione molto seguita dal pubblico a casa.. Il programma televisivo, trasmesso dal 7 settembre 2020 su Rai 1 con la conduzione di Serena Bortone, viene trasmesso in diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 15:55 dallo Studio 3 del Centro di produzione Rai di via Teulada a Roma.

Il programma è formato da un cast di tre opinionisti, definiti "affetti stabili" - i tre di oggi in trasmissione sono di primo piano assoluto - chiamati a commentare i fatti del giorno, che cambiano di settimana in settimana. Il programma vede anche la partecipazione di vari inviati sul campo, come Luca Rosini e Domenico Marocchi.

Si tratta di una trasmissione che ha preso piede dopo essere stata chiamata ad occupare lo spazio lasciato libero dopo la chiusura di Vieni da me. Nasce con l'intento dichiarato di raccontare l'Italia che riparte dopo il duro colpo accusato a causa della pandemia da Covid, raccontando luci e ombre del Paese attraverso storie di personaggi famosi, dibattiti politico-sociali e racconti di stringente attualità. Spazi ricorrenti del programma sono l'intervista Vip e il talk show politico o di attualità. Una trasmissione che ha conquistato il pubblico per la scelta degli ospiti. molto popolari e che interessano diverse fasce d'età. e dei contenuti. Ogni giorno, a poche ore dal via del programma, gli ospiti della giornata vengono annunciati sui canali social della trasmissione.

