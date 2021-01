Ascolti tv mercoledì 27 gennaio 2021: Juventus-Spal vince la gara, bene Made in Italy

28 gennaio 2021 a

Successo di telespettatori per la partita di Coppa Italia Juventus-Spal trasmessa da Rai1. Una partita che si è aggiudicata gli ascolti della prima serata di ieri con 4.513.000 telespettatori e il 16,82% di share. Su Canale5 ’Made in Italy’ ha ottenuto 2.685.000 telespettatori e l’11,22%, mentre Rai3 con ’Chi l’ha visto?’ ha totalizzato 2.433.000 spettatori e il 10,75% di share. Appena fuori dal podio Rai2 dove il debutto de ’La Caserma' ha registrato 2.268.000 telespettatori e il 9,86%, mentre Italia1 con ’Mission: Impossible - Rogue Nation’ ne ha conquistati 1.619.000 con il 7,04% di share. Il debutto della nuova stagione di Italiàs Got Talent su Tv8 ha incassato 1.186.000 telespettatori pari al 5,02% di share.

Su La7 ’TgLa7 Speciale' è stato invece visto da 868.000 telespettatori pari al 3,41% di share, mentre Retequattro con ’Stasera Italia Speciale' ha raccolto 779.000 telespettatori e il 3,4%. Chiude la classifica Nove con ’Accordi & Disaccordi', visto da 449.000 telespettatori con l’1,68%.

Non solo prima serata. Veniamo ad altri dati. Nell’access prime time ’Striscia la notizia' su Canale 5 ha ottenuto 4.387.000 telespettatori e il 15,95% di share. ’L’Eredità’ di Rai1, che è anche il programma più visto della giornata, con 4.780.000 telespettatori e il 21,37% di share domina il preserale. Canale 5 con ’Caduta libera!’ ha totalizzato nella stessa fascia 3.845.000 telespettatori e il 17,48%.

In seconda serata ’Porta a Porta' di Rai1 è il programma più seguito con 764.000 telespettatori e il 9,38% di share. Nel complesso le reti della Rai hanno fatto l«en plein’ conquistando la prima serata, con 10.477.000 telespettatori e il 38,67% di share, la seconda serata con 4.129.000 e il 34,4%, e l’intera giornata con il 37,52% di share e 4.204.000 telespettatori. Una serata davvero frizzante con la partita della squadra bianconera, anche se non di cartello, che l'ha fatta da padrona.

