Uomini e Donne, Beatrice: "Non riesco a immaginarmi senza Davide Donadei" ma lui sceglie Chiara Rabbi

Chiara Rabbi è la scelta di Davide Donadei. Il tronista ha scelto e lo "spiffero" arriva dall'ultima registrazione (27 gennaio) di Uomini e Donne (secondo le anticipazioni de Il Vicolo della news). Una scelta che ha tagliato fuori Beatrice Buonocore i cui fan contavano ormai nell'amore con Davide.

Tanti fan speravano che la Buonocore ricevesse almeno la proposta di diventare la nuova tronista ma non è stato così, almeno per ora. Emergono particolari su come è arrivata la scelta sofferta del bel Donadei. Nello studio del dating show di Canale 5, sono entrate le due corteggiatrici e c'è stata la visione dei video dei loro due percorsi col tronista. Poi, sempre secondo le talpe attendibili de Il Vicolo delle News, Davide ha annunciato a Chiara che è lei la donna che vuole al suo fianco.

Non è dato a sapere come la notizia è stata presa da Beatrice. Di certo ci sono le esterne di questi mesi nelle quali con Davide si è raccontata senza filtri. Il tronista di Uomini e Donne era rimasto particolarmente colpito dalla Buonocore da cui, però, in alcune occasione, era rimasto deluso da alcuni suoi atteggiamenti. Nonostante le varie incomprensioni, però, tra il 25enne pugliese sembrava orientato verso di lui. Almeno tutto lo faceva pensare.

Beatrice Buonocore si era spinta molto avanti. Più volte ha dichiarato di essersi innamorata di Davide Donadei e, in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha ammesso di non riuscire ad immaginare il suo futuro senza Davide con cui ha trascorso, tra alti e bassi, gli ultimi cinque mesi della sua vita. "Essere innamorata, per me, vuol dire non farmi bastare mai quella persona, averne sempre bisogno e sempre un po’ di più. Sono innamorata, ma non sono stupida", ha detto nell'occasione la ventenne. Ora dovrà incassare questa scelta. Pesantissima.

