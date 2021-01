Uomini e Donne, Gemma Galgani: "Lasciata per un'altra donna". In studio le segnalazioni su Maurizio

28 gennaio 2021 a

Uomini e Donne di oggi, giovedì 28 gennaio 2021 vedrà protagonista Gemma Galgani. La dama di Torino sarà al centro dello studio del dating show di Canale 5 (ore 14.45) per una puntata nella quale avrà un confronto con Maurizio Guerci. La loro storia è finita dopo una breve e appassionata frequentazione e la convinzione di Gemma, è adesso quella che ci sia di mezzo un'altra donna. E' stato Maurizio a lasciare Gemma che non ha mai nascosto la propria delusione.

La dama di Torino, dopo le lacrime della scorsa puntata, nel corso dell’appuntamento di oggi chiederà quindi un nuovo confronto al cavaliere cinquantenne per chiarire ulteriormente la situazione e aggiungere dell'altro. Gemma è convinta che Maurizio l’abbia lasciare per delle intromissioni esterne. Il cavaliere ha negato tutto, ma oggi, Gemma tornerà alla carica. La Galgani, infatti, racconterà di aver ricevuto delle segnalazioni secondo cui Maurizio l’avrebbe lasciata per un’altra donna. L’accusa della dama di Torino scatenerà nuove discussioni in studio e Gemma s’impegnerà a portare in studio le prove della segnalazione.

La puntata della trasmissione condotta da Maria De Filippi in onda oggi sulla rete ammiraglia Mediaset, è stata registrata lo scorso 19 gennaio, giorno del compleanno di Gemma che, al centro dello studio, riceverà una gradita sorpresa. Secondo quanto riferiscono le anticipazioni del sito Vicolo delle news, la dama di Torino, protagonista indiscussa del trono over sin dalla prima puntata, sarà piacevolmente sorpresa dalla redazione, ma anche da Tina Cipollari - l'opinionista in studio sua nemica - che le regalerà una torta con tre mummie. Dono ironico, certo. Tuttavia, Gemma non festeggerà solo il suo compleanno, ma sarà la protagonista anche dell’ennesimo confronto con Maurizio Guerci con cui non riesce a chiudere nonostante il cavaliere cinquantenne abbia ribadito più volte di non voler tornare con lei.

