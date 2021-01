L'Eredità, Eleonora si conferma campionessa: alla ghigliottina cade sul "gas"

27 gennaio 2021 a

L'Eredità, Eleonora si conferma campionessa del gioco a quiz di Rai1 condotto da Flavio Insinna anche nella puntata di mercoledì 27 gennaio. La concorrente è stata protagonista di un percorso fantastico durante la puntata di oggi, arrivando alla ghigliottina con un montepremi di 250 mila euro.

Eleonora sbanca la Ghigliottina al primo colpo: a L'Eredità vincita record di 115mila euro

Nessun errore nelle cinque coppie di parole che sono compagni,a Cenerentola, dare, prezzo e tecnico. Un fatto, quest'ultimo, sottolineato da Insinna che ha ricordato come fosse ormai da diverso tempo che un concorrente non sbagliasse neanche una coppia di termini. La campionessa in carica si è mostrata subito piuttosto sicura e sorridente nella scelta della parola, che ha individuato in "anello", per quanto abbia poi spiegato di non aver trovato tutti gli abbinamenti più adatti con i termini in gioco. A farle "accendere la spia è stata la prima parola, ossia compagnia, ma la sua intuizione non si è poi rivelata esatta. La parola giusta, infatti, era "gas".

In questi giorni si sono susseguite puntate entusiasmanti, con nuovi campioni e due successi di altrettanti concorrenti che si sono ritrovati a vincere per la prima volta. E' stato il caso di Giuseppe, nella puntata di lunedì 25 gennaio, con 57.500 euro di montepremi. Ma anche di Eleonora, che nella puntata di ieri è riuscita a portare a casa 115 mila euro. L'Eredità è uno dei quiz game più seguiti della tv italiana, al pari del "concorrente" di Canale 5, Caduta Libera, condotto da Gerry Scotti. Due conduttori molto amati dal grande pubblico, sia Scotti che Insinna, che alla guida di giochi a quiz ormai collaudati nel rispettivo formato, offrono un ricco "antipasto" prima dei telegiornali serali delle ore 20 e degli altri programma di prima serata. Il successo di queste trasmissioni sta nella loro fluidità, leggerezza, ricambio di concorrenti e negli stimoli che offrono al pubblico con domande e prove di conoscenza che vedono un'ampia partecipazione dei telespettatori da casa.

