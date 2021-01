Uomini e Donne, Davide Donadei ha scelto: chi è la corteggiatrice che ha conquistato il cuore del tronista

27 gennaio 2021 a

Uomini e Donne, è arriva la scelta di Davide Donadei. Si tratta di Chiara Rabbi. La notizia è stata anticipata dalla solita talpa del sito specializzato Vicolodellenews.

Il tronista era fortemente combattuto fra Chiara e Beatrice Buonocore e alla fine ha deciso di lasciare lo studio del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi insieme alla Rabbi. Davide ha così posto fine al percorso di attesa e di conoscenza, fatto di esterne e di confronti al centro dello studio di Uomini e Donne. Mesi nei quali ha oscillato, indeciso, fra le due ragazze.

Chiara Rabbi, la corteggiatrice scelta da Davide Donadei ha detto sì. Per la verità l'impressione era quella che Davide propendesse per Beatrice, ma ora è arrivata la scelta nella registrazione delle nuove puntate che andranno successivamente in onda sulla rete ammiraglia Mediaset.

Chiara è originaria della provincia di Roma, è nata il 9 luglio 1996. Cresciuta con il padre e i suoi nonni, ha raccontato di non avere alcun rapporto con la madre.

Sui social il pubblico non sembrava avere assegnato a lei, ma a Beatrice, il lieto fine della storia con Davide . Il profilo Instagram di Chiara conta circa 50 mila follower, quello di Beatrice quasi 200 mila. A spingere Davide verso Chiara anche la profonda attrazione fisica nata nei suoi confronti, un sentimento che il tronista ha fatto spesso fatica a nascondere. A Uomini e Donne Magazione, la Rabbi aveva confidato di essere pessimista in vista della scelta.

"Ho visto Davide sempre più orientato verso Beatrice. E ora che manca poco ho paura di rimanere delusa. […] L’ho sempre visto preso da me, con grande trasporto fisico. Mi ha dimostrato tanto, ma tutte le volte che accanto a noi c’è Beatrice lui è proiettato solo su di lei. Sono sempre stata certa che la sua scelta non sarei stata io. Più di avvicina la fine, più cresce la paura di farsi male". E invece Donadei ha scelto proprio lei. La reazione di Beatrice? Non è data a sapere al momento, ma immaginiamo sarà abbastanza risentita.

