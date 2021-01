Il Cantante Mascherato 2, venerdì 29 gennaio si riparte su Rai1: maschere, giuria e tutte le novità della trasmissione di Milly Carlucci

27 gennaio 2021 a

Si riparte. "Il Cantante Mascherato" è tornato. Il talent game show riparte su Rai1 dal 29 gennaio su Rai1. Milly Carlucci condurrà, per cinque imperdibili venerdì sera, il programma rivelazione della scorsa stagione televisiva. Al suo fianco, in questa seconda edizione, cinque giurati d’eccezione: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e due new entry, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. Tramite il voto social giudicheranno le esibizioni dei concorrenti in gara.

Il programma si gioca sul capire chi c'è nascosto sotto le maschere con gli indizi che vengono dalla voce della canzone interpretata. Quest’anno il cast si arricchirà di un pool investigativo composto da 30 detective, presenti in platea

In questa edizione, in onda all’Auditorium Rai del Foro Italico, saranno in gara nove spettacolari maschere: il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, il Baby alieno e l’Orsetto.

Sotto di esse si celano altrettanti personaggi famosi, la cui reale identità è completamente nascosta dagli sfarzosi costumi che indossano.

Al termine di ogni puntata, dopo le esibizioni, chi ottiene il punteggio più basso viene eliminato dalla gara e deve togliere la maschera, svelando così a tutti chi si cela realmente sotto il costume.

Particolare importante: solo pochissimi addetti ai lavori conoscono le reali identità dei concorrenti, avvolte nel mistero più assoluto persino nel backstage. Infatti, per poter girare all’interno degli studi durante le prove, o al loro arrivo, i personaggi devono indossare un casco integrale e un mantello nero che li nasconde completamente, accompagnati sempre da una persona di produzione vestita in modo identico. Inoltre, per i concorrenti è assolutamente vietato parlare con altre persone. Accorgimenti necessari perché i nomi dei vip che si nascondono sotto le maschere verranno svelati solo al momento dell'eliminazione o (nel caso del vincitore assoluto), al momento della proclamazione.

