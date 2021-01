Diletta Leotta, baci e passione a cena a Roma con Can Yaman: le foto a Pomeriggio Cinque

27 gennaio 2021 a

Tra Diletta Leotta e Can Yaman è vero amore? Sembra di sì, a giudicare dalle foto e dal servizio video messi in onda a Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D'Urso. Scatti ripresi dal settimanale Chi, che ha paparazzato la coppia, avanzando anche l'ipotesi di una prossima convivenza.

Nel servizio sono stati mostrati momenti di passione e amore avvenuti durante una cena a Roma, che si è svolta in un hotel del centro della capitale. Lo stesso in cui poi avrebbero passato la notte, non essendo stati visti lasciare la struttura dopo il pasto. Non è naturalmente la prima volta che i due si vedevano da soli in un clima di tale complicità e vicinanza, tant'è che già una settimana fa la coppia era stata immortalata in un bacio e altri momenti di intimità.

Can Yaman, uno degli attori di Daydreamers, fisico scolpito e sguardo che ammalia, ha conquistato la bella conduttrice televisiva. Tanto che su Instagram la Leotta aveva pubblicato nei giorni scorsi un mazzo di fiori con una dedica trovati nella stanza di hotel. Niente di ufficiale, ancora, tra i due, che comunque a quanto annunciato dal programma di Barbara D'Urso, cercherebbero tutti i momenti utili per incontrarsi e trascorrere del tempo insieme. Anche se con l'attuale momento di pandemia non è facile incontrarsi, tanto più vivendo e lavorando in Paesi diversi. La loro è una storia recentissima, nata da pochi giorni e suggellata anche sui social network, quando i due hanno iniziato a seguirsi il 23 gennaio, quando l'attore turco era ospite di C'è posta per te su Canale 5.

