Sanremo 2021, Amadeus: "Naomi Campbell co-conduttrice della prima serata del Festival"

Sanremo 2021, sarà Naomi Campbell la co-conduttrice della prima serata del Festival della musica italiana al fianco di Amadeus. L'annuncio arriva direttamente dal conduttore e direttore artistico del festival, che si terrà al teatro Ariston dal 2 al 6 marzo. Ogni sera, insieme ad Amadeus, sul parco del teatro Ariston ci saranno sempre presenze femminili. "Dieci in tutto", ha assicurato Amadeus, spiegando come alcune di loro saranno presenti per tutte le cinque serate della manifestazione canora, mentre altre per una sera soltanto. Come accadde lo scorso anno, ad esempio, per Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo.

Recenti indiscrezioni, inoltre, hanno accostato anche i nomi di Ornella Vanoni e Fiorella Mannoia per accompagnare la conduzione di Amadeus, ma per ora non ci sono state conferme circa una loro presenza in conduzione o come ospiti canore.

Amadeus, riferendosi alla scelta della top model, ha spiegato come: "Questa estate ho visto un servizio in tv su lei e su quello che rappresenta al di là della moda. Lei sarà certamente la co-conduttrice della prima serata perché amo il racconto delle loro esperienze. Naomi potrà raccontare ciò che il pubblico non sa e le appartiene. La sua amicizia con Nelson Mandela, le sue battaglie per i diritti civili contro il razzismo. Vedrete, sarà magnifica". Ma le sorprese non finiscono qui: Amadeus ha infatti confermato la sua volontà di fare personalmente gli annunci su ospiti e co-conduttrici delle varie serate, "per evitare indiscrezioni, rumors e voci infondate", ha ribadito. Tra gli altri ospiti certi di quest'anno ci sono Rosario Fiorello e l'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic che tuttavia salterà una delle serate in programma per il concomitante impegnate dei rossoneri in campionato con l'Udinese. Sempre che lo svedese non faccia "colpi di testa" (come quello di ieri sera con Lukaku) e possa essere della partita.

