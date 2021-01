Nunzia De Girolamo, la foto di "Chi" con Giletti. Lui lecca le gambe dell'ex ministro e spiega: "Lo scatto non era per la pubblicazione"

27 gennaio 2021 a

a

a

Forse trash, di sicuro una di quelle foto che fanno discutere. Protagonisti Nunzia De Girolamo, ex ministro, ed il conduttore Massimo Giletti. La copertina del settimanale Chi pubblica la foto in questione con De Girolamo - che sta lanciando la sua trasmissione “Ciao Maschio” - insieme a Massimo Giletti, primo ospite del nuovo programma. Il lancio della trasmissione dell'ex politica di certo fa discutere e il giro del web se lo è conquistato di sicuro con Massimo Giletti che nello scatto in questione appare pronto a leccarle le gambe. Una foto che ha aperto discussioni a non finire sui social.

Oggi è un altro giorno, torna Serena Bortone su Rai1: Nunzia De Girolamo e Miguel Gobbo Diaz come ospiti

Lo stesso Giletti è stato subito avvicinato per dare delle spiegazioni. "Con Nunzia, che è un’amica, abbiamo fatto uno scatto scherzoso durante un set fotografico. Non era ovviamente destinato alla pubblicazione", .commenta in merito alla foto nella quale sembra leccare una gamba della conduttrice.

’Chi' ha utilizzato lo scatto per lanciare il programma ’Ciao Maschio', che debutterà presto nella seconda serata di Rai1 e lo stesso Giletti qualche complimento lo ha elargito dopo aver puntualizzato alcune questioni: "Bravo Sensini!", ha affermato ironico Giletti riferendosi al fotografo autore degli scatti.

Nunzia De Girolamo sul suo profilo Instagram molto seguito, fa intanto il conto alla rovescia del programma che condurrà a breve a in seconda serata su Rai1, ’Ciao maschio', scandaglierà l’universo maschile.

Lo stesso direttore di Rai1, Stefano Coletta, durante la presentazione del programma ’Il cantante mascherato', è intervenuto sulla foto della copertina del settimanale.

Nunzia De Girolamo, ex ministro sposata con Francesco Boccia: una figlia e la passione per il ballo

"L’ho voluta io, è una donna che ha ricoperto molti ruoli. Ho appena intravisto il servizio: lei è un maschiaccio, e ha avuto da sempre un’amicizia con Giletti. Credo sia un’operazione furba per prepararsi la strada. È una boutade, un gioco con alle spalle un’amicizia molto consolidata. Non è incoerente con la sua storia", ha detto Stefano Coletta commentando lo scatto fra De Girolamo e Giletti.

Le lacrime di Massimo Giletti dopo il racconto delle ragazze che accusano Genovese | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.