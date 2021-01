La Caserma, stasera in tv il nuovo reality di Rai2 con quindici ragazzi e sei ragazze | Video

27 gennaio 2021 a

a

a

La Caserma, il nuovo reality di Rai2, va in onda stasera in prima serata a partire dalle ore 21.20. Protagonisti della trasmissione sono 21 ragazzi tra i 18 e i 23 anni di età: quindici ragazzi e sei ragazze, chiamati a una rigida formazione militare. E' quindi finita l'attesa per il programma girato tra ottobre e novembre in una caserma di Levico, in Trentino Alto Adige, di cui sono stati già trasmessi diversi promo sulle reti Rai, come il video che di seguito riportiamo, tratto dal profilo Instagram del programma.





In questo programma i ragazzi dovranno abbandonare cellulari, internet e le comodità di casa per cimentarsi in un'esperienza nuova, basata sulle difficoltà della vita militare, spartana, in un ambiente severo, spesso a contatto con la natura e con ritmi di vita diversi da quelli confortevoli a cui sono abituati. Nel programma ci saranno prove, sfide e esercitazioni nelle quali ragazzi e ragazze saranno accompagnati da istruttori professionisti, ma anche momenti dedicati alla memoria storica. "Chi riuscirà a resistere al confronto con l'autorità e la disciplina e a superare i propri limiti fisici e mentali credendo in se stesso e nel gruppo?". E' questo l'interrogativo a cui i ragazzi sono chiamati a dare una risposta. Ragazzi molto diversi tra loro, che non si conoscono, privati dei social network dovranno mettersi alla prova per sviluppare coesione e spirito di gruppo, senza venir meno ai vari obiettivi a cui saranno chiamati.

Alcuni di loro si sono presentati, come Elena Santoro e Alessandro Badinelli, di cui riportiamo i video di seguito.



Le regole I concorrenti dovranno svegliarsi subito al suono della tromba e andare a dormire al suono del "silenzio" alle 23; svolgere al mattino il "cubo" per riordinare il letto; presenziare all’alzabandiera con inno nazionale; rivolgersi con rispetto agli istruttori, seguendo le disposizioni e chiedendo il permesso di parlare. I ragazzi dovranno poi indossare una divisa; fare i piantoni, il turno mensa, le pulizie delle camerate e dei bagni. Ma soprattutto dovranno avere in mente che la regola fondamentale è che bisogna rispettare tutte le regole. La voce narrante del reality sarà quella di Simone Montedoro.





