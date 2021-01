Oggi è un altro giorno, Gioele Dix e Mariolina Cannuli fra gli ospiti di Serena Bortone di mercoledì 27 gennaio 2021

27 gennaio 2021 a

Gioele Dix, Mariolina Cannuli e Lorena Bianchetti sono gli ospiti di Oggi è un altro giorno in onda su Rai1, oggi mercoledì 27 gennaio 2021 alle ore 14. Saranno loro tre a sottoporsi alle domande di Serena Bortone - che è tornata in studio dopo la parentesi passata a casa - nel primo pomeriggio della rete ammiraglia Rai. Gli ospiti sono stati annunciati sui canali social del programma. Anna Falchi, Rosanna Banfi e Pino Strabioli sono invece annunciati fra gli "Affetti stabili".

Oggi è un altro giorno continua ad essere una trasmissione molto seguita dal pubblico a casa.. Il programma televisivo, trasmesso dal 7 settembre 2020 su Rai 1 con la conduzione di Serena Bortone, viene trasmesso in diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 15:55 dallo Studio 3 del Centro di produzione Rai di via Teulada a Roma.

Il programma è formato da un cast di tre opinionisti, definiti "affetti stabili" - i tre di oggi in trasmissione sono di primo piano assoluto - chiamati a commentare i fatti del giorno, che cambiano di settimana in settimana. Il programma vede anche la partecipazione di vari inviati sul campo, come Luca Rosini e Domenico Marocchi.

Si tratta di una trasmissione che ha preso piede dopo essere stata chiamata ad occupare lo spazio lasciato libero dopo la chiusura di Vieni da me. Nasce con l'intento di raccontare l'Italia che riparte dopo il duro colpo accusato a causa della pandemia da Covid, raccontando luci e ombre del Paese attraverso storie di personaggi famosi, dibattiti politico-sociali e racconti di stringente attualità. Spazi ricorrenti del programma sono l'intervista Vip e il talk show politico o di attualità. Le sorprese sono quindi dietro l'angolo, restano gli annunci sui canali social della trasmissione che rendono questo programma particolarmente atteso e piacevole.

