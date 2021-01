Ascolti tv 26 gennaio 2021, Inter-Milan stravince su Rai1: Daydreamer su Canale 5 al secondo posto

27 gennaio 2021 a

La partita in tv, il derby di Coppa Italia, è imbattibile negli ascolti. La sfida fra Inter-Milan, trasmessa ieri martedì 26 gennaio 2021, da Rai1, è stato di gran lunga il programma più visto della prima serata tv, con 7.780.000 spettatori e il 27.8% di share. Il calcio continua insomma a vincere con la rete ammiraglia della Rai che fa il pieno di spettatori.

Al secondo posto, su Canale 5 ’Daydreamer - Le Ali del Sogno', con 2.122.000 spettatori e il 9.2% di share. Terzo piazzamento, su Rai2, per ’Stasera Tutto è Possibile' con 1.951.000 spettatori e l’8.7% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: ’DiMartedì' su La7 (1.357.000 spettatori, share 5.7%), ’Mission: Impossible - Protocollo fantasma' su Italia1 (1.297.000 spettatori, share 5.5%), ’Cartabianca' su Rai3 (1.257.000 spettatori, share 5.5%), ’Fuori dal Coro' su Rete 4 (1.020.000 spettatori, share 5.2%), ’Tutte contro lui' sul Nove (481.000 spettatori, share 1.9%), ’Un Natale di cioccolato' su Tv8 (417.000 spettatori, share 1.6%).

In access prime time, in assenza dei ’Soliti Ignoti' (causa partita), ’Striscia la Notizia' su Canale 5 ha ottenuto 4.131.000 spettatori e il 14.4% di share. Vittoria di Rai1 nel preserale con ’L’Eredità’ che ha registrato 5.451.000 spettatori e il 24.4% di share, mentre su Canale5 ’Caduta Libera' ha totalizzato 3.913.000 spettatori e il 18.1% di share. Una sfida che continua quotidianamente.

In seconda serata invece, il programma più visto è stato ’Porta a Porta' su Rai1, con 705.000 spettatori e l’8.6% di share. Complessivamente, questo il dato degli ascolti della giornata di ieri, le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore. Grande trascinatrice è stata la partita tv di Coppa Italia che come detto ha sfiorato gli otto milioni di telespettatori, un risultato altissimo.

