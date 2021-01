Uomini e Donne, Davide Donadei bacia Beatrice e c'è lo scontro tra Aurora e Armando: lei abbandona lo studio

27 gennaio 2021 a

a

a

Torna alle ore 14.45 di oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, una nuova puntata di Uomini e Donne, dating show di Canale 5. Il programma condotto da Maria De Filippi vedrà Armando Incarnato al centro dello studio.

Uomini e donne, Davide ancora indeciso tra Beatrice e Chiara: "Settimana difficile, deluso da come sono andate le cose" | Video

Dopo la lite con Gianni Sperti scatenata da una frase del cavaliere napoletano su Valentina, Armando questa volta si scontrerà duramente con Aurora Tropea. Armando accuserà la dama di essere la talpa di una pagina che, tempo fa, pubblicò un articolo su di lui e Veronica Ursida e che, contattata dallo stesso Armando, gli fece capire di aver ricevuto le informazioni da Aurora. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, tra Armando e Aurora ci sarà un’accesa discussione in seguito alla quale la Tropea lascerà lo studio per un confronto incrociato con i telefoni, ma la dama non rientrerà più in studio.

Uomini e donne, Davide ancora indeciso sulla scelta: Beatrice furiosa e Chiara scoppia a piangere. Succede di tutto | Video



Sempre secondo le anticipazioni del sito specializzato, la puntata odierna di Uomini e Donne dovrebbe continuare con Biagio, al centro delle discussioni di alcune dame con cui è uscito. Si tratta di Sabina, Maria e Aurora. Poi l'appuntamento più atteso. Maria De Filippi dovrebbe dare infatti la scena a Davide Donadei. Il ragazzo è diviso nella scelta fra Chiara e Beatrice. Dopo il duro scontro con Beatrice Buonocore della settimana scorsa scatenato dal bacio che il tronista ha dato a Chiara Rabbi senza telecamere, il 25enne pugliese sarà il protagonista vivrà una esterna proprio con Beatrice che si concluderà con un bacio senza telecamere. Una sorta di pareggio del cuore che stavolta provocherà la reazione di Chiara. La ragazza punterà il dito contro il tronista. Tra Chiara e Davide la discussione sarà accesa con la ragazza che lo accusa di comportamenti ondivaghi e lui replicherà con alcune questioni che non gli piacciono di lei. La decisione di Davide sembra quindi presa, ma sembrava così anche l'altra volta. E invece non è stato. Vedremo gli sviluppi.

Uomini e donne, Matteo in lotta tra ordine e caos per Sophie. Lui ci spera e lei litiga con Giorgio | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.