Matrimonio a prima vista Italia 2021, tre coppie in luna di miele: ecco le destinazioni da sogno del viaggio di nozze

26 gennaio 2021 a

"tamattina erano single, ora sono sposati". Il programma li presenta così e la sintesi rende parecchio. Eccole le tre coppie di Matrimonio a prima vista italia 2021. Sono in luna di miele come mostra la nuova puntata in onda su Discovery+ , piattaforma a pagamento, da oggi martedì 26 gennaio. Francesco e Martina, Clara e Fabio, Santa e Salvatore sono le coppie formate dallo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini, dal sociologo Mario Abis e dalla sessuologa Nada Loffredi che erano stati già grandi protagonisti dell'edizione 2020 (insieme ai sei partecipanti) del docureality (trasmesso su Real Time).

Dopo aver pronunciato il sì da sconosciuti, i ragazzi sono partiti per le destinazioni da favola. Santa e Salvatore, la giovane coppia siciliana che si è sposata a Milano, è in viaggio di nozze in una baita in montagna. Destinazione da sogno in provincia di Udine. La coppia non ha avuto un approccio molto sciolto, nemmeno durante il matrimonio all'arrivo dei parenti (di entrambi) dalla Sicilia. Ma il soggiorno sembra riservare delle sorprese.

Francesco e Martina, dopo essersi sposati sul litorale laziale con una cena poi in riva al mare da soli nei quali confidano sogni e speranze, trascorrono la luna di miele in Sardegna. Lei diceva di desiderare la Sicilia e la Sardegna per la luna di miele ed è stata accontentata. La coppia romana vede soprattutto lui andare alla conquista di una ragazza che deve ritrovare fiducia nell'amore.

E poi c'è la coppia, formata da Clara e Fabio che ha pronunciato il fatidico sì in Franciacorta, la quale raggiunge un castello in Abruzzo per una romantica luna di miele. Si tratta della coppia che fin dall'inizio ha mostrato più affiatamento. Questo pare di capre e anche l'avvio del loro viaggio di nozze sta confermando queste aspettative. Come finirà? Vi terremo informati.

