L'Eredità, la nuova campionessa Eleonora vince alla Ghigliottina 115mila euro al primo colpo con la parola paese

26 gennaio 2021 a

a

a

Prima volta indimenticabile per la nuova campionessa de L'Eredità: Eleonora al primo colpo sbanca la Ghigliottina vincendo 115mila euro in gettoni d'oro.

Massimo Cannoletta, 280.000 euro vinti a L'Eredità: parla quattro lingue. L'ultimo tweet sulle Separazioni

Un'impresa record quello della giovane vincitrice del quiz show che va in onda ogni sera su Rai1, prima del telegiornale, condotto da Flavio Insinna. Nella puntata odierna, martedì 26 gennaio 2021, ha battuto tutti i rivali al triello e poi ha dimezzato il montepremi una sola volta conservando una bottino a tripla cifra. Facendo meglio di tutti i suoi predecessori.

Massimo Cannoletta, dopo L'Eredità proposte indecenti via social: "Ma non faccio il divulgatore per rimorchiare"

“Ho pensato al paese di Pulcinella”, il primo dei cinque indizi è stato illuminante. Gli altri erano fantasma, vecchi, collina e matto. Parole che Eleonora ha pensato di legare con paese, un'intuizione vincente che ha permesso a Insinna di sciorinare tutti gli accoppiamenti e far partire i fuochi d'artificio per una vittoria che rimarrà nella storia del longevo quiz show della Rai. Nelle ultime puntante i campioni si sono rinnovati costantemente e quella di oggi è la seconda vittoria consecutiva alla Ghigliottina: ieri 25 gennaio era toccato al ragusano Giuseppe, un dottorando in Letteratura inglese che si sta formando come cantante lirico. Per lui la parola zuppa è valsa quasi 60mila euro.

Giuseppe nuovo campione a L'Eredità e sbanca subito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.