Donatella Rettore, l'amore per Claudio e la malattia: carriera e vita privata della cantante

È Donatella Rettore l’ospite di Pierluigi Diaco nell’appuntamento con "i sento", il nuovo programma di Rai2 in onda martedì 26 gennaio dalle 23.45.

La cantante, 67 anni e originaria di Castelfranco Veneto, ha esordito con il suo primo complessino "I Cobra" con il quale si esibisce nelle parrocchie cantando le canzoni di Caterina Caselli. Ragazzina ribelle e insofferente alla disciplina, dopo la maturità - raggiunta con il massimo dei voti - decide di trasferirsi a Roma per diventare una cantante. Nel 1973 è la spalla del tour estivo di Lucio Dalla, che la introduce al mondo della musica. Nel 1974 debutta al Festival di Sanremo con Capelli sciolti.

Il 1978 è l'anno della svolta: decide di chiamarsi semplicemente Rettore e cambia anche il suo look e il genere di proposta musicale, più improntata al rock e al pop. L'anno seguente, nel 1979, con la hit Splendido splendente e l'album Brivido divino, Rettore raggiunge la popolarità e il successo commerciale. Nel 1980 pubblica il singolo Kobra, dal testo ammiccante, che ottiene il primo posto al Festivalbar, successo replicato nel 1981 con Donatella, una hit ballatissima nelle discoteche,. L'album Estasi clamorosa le vale un nuovo disco d'oro e contiene anche l'intensa Remember, la prima delle tre canzoni scritte da Elton John e dal suo entourage. Nel 1982 il singolo Lamette diventa un altro dei suoi brani cult diventando così un'icona degli anni Ottanta. La sua vita privata è blindata ma si sa che nel 2005, dopo un legame iniziato negli anni Ottanta, è sposata con Claudio Rego, un musicista. Non hanno figli e a Vanity Fair la cantante ha raccontato di aver perso un bambino e di non aver voluto più provare ad averne un altro. La cantante ha una malattia: la talassemia e per questo deve sottoporsi a continue trasfusioni di sangue.

