Oroscopo del Corriere di mercoledì 27 gennaio 2021: segno per segno le previsioni per la giornata

Oroscopo del Corriere di mercoledì 27 gennaio 2021. Ecco qui di seguito che cosa dicono le stelle segno per segno per la giornata.

ARIETE

Gli amici vi rimproverano di non essere mai presenti. Inviate un messaggio o fate una telefonata: i piccoli gesti fanno la differenza.

TORO

Vi trovate in un momento difficile, a causa dei molti dubbi che assillano i vostri pensieri. Sfruttate le vostre doti per superare ogni problema.

GEMELLI

Oggi vi siete svegliati con tanta energia e voglia di fare. In giornata, avrete modo di dimostrare il vostro valore. Coraggio!

CANCRO

La passione travolge il rapporto con il vostro partner. Questi giorni saranno pieni di dolci sorprese e momenti di grande felicità.

LEONE

Oggi vi sembra che la settimana non finisca più. Anziché fare tardi la sera, andate a letto presto e cercate di trovare nuove energie.

VERGINE

I giorni passano e i sentimenti che provate per quella persona speciale stanno crescendo sempre di più. Fatevi avanti senza paura.

BILANCIA

Ormai si sono accorti in molti del vostro valore. Smettetela di volervi sempre mettere in mostra. Potreste generare delle invidie.

SCORPIONE

Punzecchiare sempre gli altri può essere divertente, per un po’. Se tirate troppo la corda, però, potreste sentirvi dire cose che non vi piacciono.

SAGITTARIO

Da un po’ di tempo avete il sonno agitato. Meglio adottare abitudini più sane, se volete risolvere questo problema in fretta.

CAPRICORNO

Il lavoro non è tutto. In tanti ve lo dicono, ma sembrate non volerlo capire. Stare coi vostri cari o trovarvi un hobby è altrettanto stimolante.

ACQUARIO

Riflettete troppo sui vostri errori e siete molto duri con voi stessi. Perdonatevi e andate avanti: vi aspettano grandi successi.

PESCI

Il coraggio di solito non vi manca, ma avete paura di criticare un amico e rischiare di perdere il suo appoggio. Provate a usare toni pacati.

