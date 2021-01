Jenny De Nucci, il successo a "Il Collegio" e il primo libro

26 gennaio 2021 a

Milanese, classe 2000, Jenny De Nucci - che all'anagrafe è Jenny Claudia De Nucci - si è fatta conoscere al grande pubblico con i video pubblicati su Musical.ly (Tik Tok) e per la partecipazione alla trasmissione televisiva Il Collegio. Dopo il successo nel reality ha preso parte alla fiction. A un passo dal cielo 5 e poi ha scritto un libro: "Girls, siamo tutte regine". Frequenta il liceo linguistico e da sempre ama l'arte. Fin da piccola ha praticato danza classica, moderna e contemporanea. Nei mesi scorsi si è parlato di una storia con Riccardo De Rinaldis, dopo una rottura travagliata dal suo ex Tancredi: il suo ex è accusato per aver pubblicato un video su Youtube utilizzando l’immagine di Jenny, suscitando aspre polemiche e le reazioni indignate della stessa ragazza.

Questa sera, 26 gennaio, sarà ospite Stasera tutto è possibile lo show condotto da Stefano De Martino in onda su Rai 2 alle 21.20

