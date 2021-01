Stasera in tv, 26 gennaio, su Sky Alessandro Borghese 4 ristoranti: tappa finale a Milano

26 gennaio 2021 a

Ottava e ultima puntata - stasera in tv martedì 26 gennaio 2021 - della settima stagione di "Alessandro Borghese 4 ristorantì" (Sky Uno ore 21,15). L’ultima fermata di questo cammino è nuovamente a Milano, alla ricerca del miglior ristorante di cucina regionale.

Borghese cercherà di scoprire se i ristoranti regionali sono rimasti fedeli alle loro tradizioni o hanno studiato nuove formule per avere successo in città. A sfidarsi ci sono Sandra con Tàscaro, Rosario con Napoli 1820, Roberto con Frades Porto Cervo e, infine, Markus con Ristorante Rifugio. In palio per il vincitore, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico di 5mila euro da investire nella propria attività. In questa puntata le polpette, la cui filosofia è amalgamare ingredienti diversi per creare qualcosa di squisito, sono la categoria special e probabilmente decisiva.

