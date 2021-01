Lucia Gravante, la sorvegliante de "Il Collegio" che ha iniziato insegnando ginnastica

26 gennaio 2021 a

Da piccola sognava di diventare un'insegnante di educazione fisica e dopo aver frequentato l'Isef aveva anche iniziato a insegnare ginnastica. Ma poi la passione per la recitazione ha preso il sopravvento così Lucia Gravante ha intrapreso quella strada. Oggi è famosa perché è lei la sorvegliante del reality Il Collegio. il successo è arrivato nel 2003, quando è stata scelta per la fiction Cuori rubati, cui fanno seguito molti altri programmi di successo come “Sospetti” e “Baciamo le mani”. Ha esordito al cinema nel 2007 con il film “Bianco e nero” di Cristina Comencini. Prima di diventare la sorvegliante aveva avuto successo anche nella serie carabinieri trasmessa da Canale 5 dal 2002 al 2008.

Questa sera, 26 gennaio, sarà ospite Stasera tutto è possibile lo show condotto da Stefano De Martino in onda su Rai 2 alle 21.20

